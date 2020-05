Dodge Magnum SRT Hellcat Widebody: ecco come sarebbe la wagon con Hemi V8

Con la piattaforma LX, Chrysler e Dodge proponevano sul mercato delle station wagon full-size davvero interessanti all’interno della loro gamma. Basate su 300 e Charger, le Chrysler Touring e Dodge Magnum erano ancora più allettanti soprattutto perché venivano offerte sul mercato anche con motore V8.

Chrysler non è ormai più rilevante in questo segmento in quanto la Chrysler 300 non è più disponibile in versione performance. Al contrario, Dodge propone la sua muscle car a quattro porte Charger anche in versione SRT Hellcat con potenza di ben 717 CV.

Dodge Magnum SRT Hellcat: l’artista Kleber Silva ipotizza la station wagon da 717 CV

Sicuramente una station wagon SRT Hellcat sarebbe molto interessante. Le station wagon performance sono parecchio rare negli Stati Uniti al momento della pubblicazione di questo articolo. Le due vetture principali a cui è possibile far riferimento sono le Mercedes-AMG E 63 S 4Matic+ e l’Audi RS6 Avant.

La vettura della Stella di Stoccarda è dotata di un motore V8 biturbo da 4 litri capace di sviluppare una potenza di 612 CV a 850 nm mentre quella dell’altra casa automobilistica tedesca riesce a sviluppare 600 CV e 800 nm. Una Dodge Magnum SRT Hellcat avrebbe dato serio filo da torcere a queste due vetture.

La Charger SRT Hellcat 2020 ha perso circa 13 km/h di velocità massima con il kit widebody poiché questo influenza l’aerodinamica ma dà vantaggio alla tenuta su strada. Detto ciò, il famoso artista Kleber Silva ha ipotizzato come sarebbe la Magnum SRT Hellcat attraverso un paio di render pubblicati su Behance.

Il concept è dotato di una carrozzeria rivestita interamente in rosso con un set di cerchi neri. Sul cofano motore possiamo vedere una grossa presa d’aria che consente di raffreddare il V8 sovralimentato mentre sul retro spiccano due terminali di scarico.