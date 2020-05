Jeep Cherokee S-Limited debutta ufficialmente in Australia

Jeep ha introdotto in Australia un nuovo modello top di gamma della Jeep Cherokee 2020 per completare la sua line-up di SUV di fascia media. Stiamo parlando della Jeep Cherokee S-Limited che si posiziona accanto a una gamma rinnovata.

Il pacchetto S-limited porta con sé alcuni dettagli colorati in Granite Crystal presenti su badge, cerchi in lega da 19″ esclusivi per questo allestimento, barre del tetto e cornice della griglia.

Jeep Cherokee S-Limited: la casa americana introduce un nuovo allestimento nel mercato australiano

Il pacchetto si completa con delle modanature laterali dello stesso colore della carrozzeria, delle cornici nere dei finestrini e modanature dei passaruota, parte inferiore della carrozzeria e rivestimento del paraurti verniciati.

La Jeep Cherokee S-Limited propone internamente un rivestimento nero per il tetto apribile panoramico, delle cuciture in tungsteno per i sedili e dei pannelli delle portiere e console centrale neri.

La casa automobilistica americana sostiene che tali modifiche hanno un prezzo complessivo di 3750 dollari australiani (2243 euro) mentre con questa versione vengono proposte a soli 2700 dollari australiani (1615 euro) in più rispetto alla Cherokee Limited.

La versione S-Limited porta con sé alcune caratteristiche in comune con la Limited come ad esempio rivestimenti dei sedili in pelle premium, sedili anteriori con regolazione elettronica a 8 vie, accesso senza chiave, quadro strumenti digitale con display da 7 pollici e sistema di infotainment con display da 8.4 pollici.

Troviamo poi cruise control adattivo, portellone posteriore elettrico, navigatore satellitare e impianto audio premium Alpine composto da 9 altoparlanti e un subwoofer. Per quanto riguarda i prezzi, la Jeep Cherokee S-Limited parte da 52.650 dollari australiani (31.496 euro).