Mopar ha creato un pacchetto di sicurezza per Fiat, promettendo di eliminare fino al 99% dei batteri

Il marchio Mopar è associato principalmente a speciali o accessori fuoristrada. Questa volta, tuttavia, ha completamente cambiato il suo campo. Durante una recente trasmissione online, Fiat ha annunciato uno speciale pacchetto “D-Fence” per i modelli ibridi 500 e Panda, che dovrebbe essere in grado di uccidere fino al 99% dei batteri all’interno dell’auto. E dietro al suo sviluppo non c’è altro che Mopar.

Il pacchetto D-Fence è composto da diversi componenti, uno dei più importanti è uno speciale filtro abitacolo, che dovrebbe formare un confine immaginario tra interno ed esterno dell’auto. Il filtro dovrebbe catturare il 100% di allergeni e allo stesso tempo un numero di altre particelle nocive.

Per regolare l’aria che è entrata nella cabina, le auto utilizzano quindi un depuratore d’aria speciale, che è dotato di un filtro HEPA sensibile. Dovrebbe anche catturare particelle microscopiche. Un vantaggio è la possibilità di rimuovere il filtro dall’auto e utilizzarlo per pulire l’aria a casa.

Un elemento interessante dell’attrezzatura, tuttavia, è anche una speciale lampada UV, che promette di eliminare fino al 99% dei batteri sulla superficie. La casa automobilistica consiglia di utilizzare la luce UV su tutte le superfici che spesso l’equipaggio tocca. Ad esempio, il volante, i sedili, il selettore della trasmissione, ecc.

Ti potrebbe interessare: Mopar cerca di stare il più vicino possibile ai clienti di FCA Marocco