Auto elettriche: le colonnine di ricarica pop-up potrebbero essere la prossima grande novità

C’è un nuovo tipo di colonnine di ricarica in fase di sperimentazione nel Regno Unito che praticamente spunta dal suolo. Parliamo di hub di ricarica compatti progettati da Urban Electric che permettono ai proprietari di auto elettriche senza un vialetto o un garage personale di caricare i propri veicoli davanti casa.

In UK, il 43% delle famiglie (che rappresentano 8 milioni di auto e veicoli leggeri) non dispone di un vialetto, secondo Urban Electric, motivo per cui un punto di ricarica collocato vicino al marciapiede ha parecchio senso. Questi caricabatterie offrono una velocità di ricarica di 7 kW e la società sostiene che possono essere implementati nel 90% delle strade residenziali.

Auto elettriche: Urban Electric sperimenta degli hub di ricarica pop-up

Anche se 7 kW potrebbero non sembrare molto, queste unità sono state progettate per essere utilizzate di notte. Inoltre, visto che vengono collocate in zone residenziali, i proprietari di auto elettriche potrebbero usarle tutte le volte che lo desiderano o hanno bisogno.

Il sistema di ricarica in questione è stato progettato in maniera molto semplice: nel momento in cui il proprietario di un veicolo full electric si ferma davanti alla colonnina di ricarica pop-up, gestita tramite un’app per smartphone, la stazione si solleva semplicemente dal marciapiede, quindi solo quando viene “richiamata”. Questo significa che il sistema di ricarica non è un ostacolo e dunque lascia la strada libera quando non viene utilizzato.

Tom Hayes, membro del consiglio di Oxford City, ha detto: “L’apprendimento da questa sperimentazione aiuterà Urban Electric a plasmare il futuro del settore delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici. Sono entusiasta del fatto che Oxford ne abbia fatto parte essendo stata la prima città a provare la prima tecnologia di questo genere“.

Nel frattempo, i feedback ricevuti fino ad ora dai possessori di auto elettriche hanno indicato che affidabilità, accesso e disponibilità sono stati i fattori più importanti. Gli intervistati hanno valutato questi caricatori pop-up con un punteggio di 4,3 su 5 durante il periodo di prova.

Olivier Freeling-Wilkinson, co-fondatore di Urban Electric, ha affermato: “Siamo stati felici di sapere che tutti i residenti – non solo i possessori di veicoli elettrici – erano molto contenti dell’installazione di un hub di ricarica sulla propria strada, confermando il concetto di hub pop-up come una svolta nella ricarica su strada per i veicoli elettrici“.