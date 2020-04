Chrysler 300 SRT sfida una Corvette Grand Sport e una Tesla Model 3 | Video

La Chrysler 300 è una delle vetture più importanti prodotte dalla casa automobilistica statunitense ed è al momento l’unica auto presente nella gamma poiché le altre due sono minivan.

Nel corso degli anni, il marchio di FCA ha portato sul mercato diverse varianti del veicolo fra cui la prestante Chrysler 300 SRT. Questa è equipaggiata dal motore Hemi V8 da 6.1 litri, oltre a proporre un equipaggiamento full optional. Come suggerisce il nome, tale versione è stata studiata per garantire il massimo della sportività e del comfort.

Chrysler 300 SRT: la grossa berlina da 430 CV a confronto con una Corvette Grand Sport e una Model 3

Secondo i dati forniti da Chrysler, il propulsore nascosto sotto al grande cofano della 300 SRT riesce a sviluppare una potenza di 431 CV e gli consente di raggiungere una velocità massima di 270 km/h e di scattare da 0 a 100 km/h in soli 5 secondi.

Uno degli ultimi video pubblicati su YouTube da Wheels vede protagonista proprio un esemplare della Chrysler 300 SRT rivestito nella colorazione silver e dotato di cerchi neri.

In particolare, la grossa berlina statunitense sfida in una drag race prima una Chevrolet Corvette Grand Sport e poi una Tesla Model 3 a zero emissioni. Per scoprire maggiori informazioni, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video sottostante.