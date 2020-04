Dodge Charger Daytona 2020 disponibile da questo mese negli USA

Anche se la Charger SRT Hellcat 50th Anniversary Edition Widebody 2020 in edizione limitata ha ricevuto molta attenzione in America, la Dodge Charger Daytona 2020 torna disponibile per questo mese nel mercato statunitense. Nelle scorse ore, infatti, la casa automobilistica americana ha annunciato di aver aperto gli ordini per le sue popolari Charger R/T e Scat Pack Daytona.

La Daytona Edition della muscle car a quattro porte include diverse caratteristiche uniche presenti su entrambe le varianti come ad esempio la presa d’aria fredda Mopar sotto il cofano, i sedili in pelle/alcantara con logo Daytona, i tappetini premium, i cerchi unici, il badge Daytona presente sul cruscotto e i loghi collocati sulla griglia frontale.

Dodge Charger Daytona 2020: da questo mese sono disponibli i nuovi modelli R/T e Scat Pack

Partendo dalla Dodge Charger R/T Daytona 2020, abbiamo cerchi da 20″, regolazione automatica degli specchietti retrovisori esterni, spoiler nero, sedili in nappa/alcantara con logo Daytona, illuminazione frontale a LED, sedili anteriori e posteriori con funzione di riscaldamento, volante riscaldato, portabicchieri posteriori illuminati, allarme di sicurezza, funzione memoria per radio, sedile del conducente e specchietti retrovisori esterni e tanto altro ancora.

Il pacchetto Daytona Edition è disponibile al prezzo aggiuntivo di 3495 dollari (3250 euro). Considerando che la Charger R/T 2020 costa 36.395 dollari (33.844 euro), la Dodge Charger R/T Daytona è disponibile al prezzo di 39.890 dollari (37.094 euro).

Passando alla Dodge Charger Scat Pack Daytona 2020, abbiamo dei cerchi in alluminio forgiato o verniciati da 20″, degli pneumatici All Season 275/40ZR20, decalcomania 392 sul parafango, regolazione automatica degli specchietti retrovisori esterni, inserti interni in Carbonite, decalcomanie Daytona su cofano, tetto e bagagliaio, badge Daytona sulla griglia anteriore e sul pannello strumenti, sedili in nappa/alcantara con logo Daytona, illuminazione frontale a LED, sedili posteriori con funzione di riscaldamento, portabicchieri posteriori illuminati e così via.

Il pacchetto Daytona Edition ha sempre un prezzo di listino di 3495 dollari. Dato che la Charger Scat Pack 2020 costa 39.995 dollari (37.192 euro), la Dodge Charger Scat Pack Daytona 2020 è disponibile a 43.490 dollari (40.442 euro).

Entrambi i modelli della Dodge Charger Daytona 2020 sono offerti in ben 12 colorazioni esterne: F8 Green, Frostbite, Go Mango, Granite Crystal, Hellraisin, IndiGo Blue, Octane Red, Pitch Black, Sinamon Stick, TorRed, Triple Nickel e White Knuckle.