Alfa Romeo 6C 2500 Super Sport Cabriolet: un bellissimo esemplare proposto all’asta

Nel 1938, Alfa Romeo ha portato sul mercato la 6C 2500 come successore della mitica 6C 1500. Tuttavia, la produzione del veicolo venne interrotta per via dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Quando la società riaprì i battenti della sua fabbrica, doveva fare i conti con la parte tecnica ormai rimasta indietro.

Qualche anno dopo la casa automobilistica di Arese lanciò la 6C 2500 Freccia d’Oro con a bordo un motore di nuova concezione. Quest’ultimo è stato montato su un telaio in acciaio disponibile in varie lunghezze di passo a seconda dei modelli disponibili, fra cui l’Alfa Romeo 6C 2500 Super Sport.

Alfa Romeo 6C 2500 Super Sport Cabriolet: Bonhams sta proponendo in vendita un esemplare del 1949

Essendo una delle auto più costose di quell’epoca, la 6C 2500 veniva guidata da diverse persone importanti. Detto ciò, Bonhams sta proponendo all’asta un esemplare cabrio del 1949 in perfette condizioni che lo scorso anno è stato venduto a 417.500 dollari durante la The Greenwich Concours d’Elegance Auction.

Abbiamo di fronte uno dei migliori esemplari che la nota casa d’aste ha offerto in vendita fino ad ora. Il telaio n°915811 venne consegnato nuovo il 30 dicembre del ‘49 a I.T.A.C Spa di Roma. La vettura sarebbe rimasta con i suoi proprietari originali fino ai primi anni 2000 con soli 19.000 km percorsi.

Inoltre, il propulsore è rimasto quello di fabbrica. Quindi troviamo un sei cilindri in linea da 2.4 litri abbinato a tre carburatori Weber capace di sviluppare una potenza di 110 CV a 4300 g/min e affiancato da un cambio manuale sincronizzato a 4 velocità.

Ad un certo punto degli anni ‘90, l’Alfa Romeo 6C 2500 Super Sport Cabriolet ha ricevuto una serie di lavori a livello estetico. Ad esempio, sono stati rifatti gli interni e la carrozzeria è stata riverniciata. Nel 2016, l’auto è passata per le mani del suo terzo proprietario. Quest’ultimo ha commissionato poco dopo un ampio restauro.

Ad oggi, questa 6C si presenta come una delle migliori Super Sport Cabriolet presenti su strada con una carrozzeria rivestita in rosso e abbinata a degli interni color cioccolato. Con soli 383 esemplari costruiti fra il 1939 e il 1951, l’Alfa Romeo 6C 2500 risulta una vettura particolarmente rara, soprattutto la versione cabrio. Purtroppo Bonhams non ha riportato un eventuale prezzo di vendita ma sicuramente parliamo di sei numeri.