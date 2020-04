Willys Jeepster: un esemplare del 1950 completamente restaurato andrà all’asta

Lo scoppio della seconda guerra mondiale permise a una società americana di nome Willys di conquistare una certa notorietà, anche se non è durata molto a lungo. Nonostante ciò, la società riuscì a godersi alcuni anni nel dopoguerra.

Con il suo fuoristrada che divenne noto come Jeep, Willys si trovò dopo la guerra nella posizione di poter trarre profitto dal successo ottenuto dal veicolo mentre veniva guidato dall’esercito statunitense.

Willys Jeepster: Mecum Auctions proporrà all’asta un esemplare costruito nel 1950

Uno dei prodotti con cui l’azienda sperava di continuare a guadagnare fu il Willys Jeepster, un 4×4 convertibile destinato ad essere una sorta di intermediario tra le Jeep usate in guerra e un veicolo più orientato alla quotidianità, che stava lentamente tornando.

Introdotta nel 1948, il Jeepster rimase in produzione per 12 anni durante i quali, nonostante gli accessori e l’equipaggiamento di alto livello offerto, non riuscì ad attirare l’attenzione di abbastanza clienti per permettere a Willys di continuare a produrlo.

Oggi non ci sono molte unità in circolazione e la maggior parte di quelle disponibili non sono in buono stato. Il Jeepster che vi proponiamo in questo articolo è stato costruito nel 1950 ma si propone in ottime condizioni in quanto ha ottenuto un accurato restauro il quale ha portato diversi miglioramenti.

Il veicolo verrà proposto da Mecum Auctions durante un’asta che si terrà a giugno. Il Jeepster vanta una carrozzeria in giallo brillante, una ruota di scorta montata sul retro e un motore V8 da 5.9 litri prodotto da Chrysler, abbinato a una trasmissione automatica e ad un assale posteriore Ford da 22,86 cm.

Il fuoristrada è stato aggiornato anche all’interno con sedili avvolgenti, un cambio montato sul pavimento, un nuovo quadro strumenti, una radio AM e dei pannelli della carrozzeria in giallo. Purtroppo Mecum Auctions non ha riportato il probabile prezzo di vendita di questo Willys Jeepster del 1950.