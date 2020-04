Dodge Magnum con modifiche da 300.000 dollari è in vendita

Una Dodge Magnum del 1978 completamente modificata è attualmente disponibile all’acquisto su eBay a un prezzo di 49.500 dollari (45.532 euro). Anche se può sembrare una cifra elevata per un veicolo del genere, l’auto è tutt’altro che originale.

Secondo il venditore Garage Kept Motors, questa Magnum è stata acquistata dall’ultimo proprietario nel 1990 quando era ancora disponibile sul mercato. Nei successivi 27 anni, l’uomo ha lavorato instancabilmente per modificare il veicolo in modo da non farlo assomigliare a nessun’altra Dodge presente sulla piazza.

Dodge Magnum: ecco uno speciale esemplare praticamente unico

Dopodiché, la speciale Dodge Magnum è stata mostrata durante il Detroit Autorama nel 2017. Al Syracuse Nationals, invece, l’auto ha conquistato il premio Gene Winfield ‘Select 6’ mentre nell’ottobre dello stesso anno è apparsa durante lo show televisivo Dream Ridez.

Gran parte del lavoro su questa vettura è stato svolto da Classics Coachworks. I nuovi pannelli della carrozzeria della Magnum sono stati realizzati in acciaio e verniciati in Tahitian Green Pearl per conferire al modello un aspetto davvero unico. Se ciò non bastasse, il tetto è stato tagliato di 12,7 cm mentre il corpo esteso di 15,24 cm.

A bordo di questa Dodge Magnum del ‘78 totalmente modificata ci sono un set di cerchi aftermarket, degli specchietti retrovisori esterni personalizzati, un esclusivo cofano motore, dei paraurti modificati e dei gruppi ottici su misura. Le modifiche continuano anche oltre la carrozzeria con un motore V8 da 6.55 litri modificato, nuovi freni a disco anteriori e posteriori e delle sospensioni pneumatiche costruite a mano.

Anche gli interni sono stati completamente modificati e includono dei sedili anteriori che ruotano di 180° per creare una sorta di salotto con i sedili posteriori, un nuovo sistema audio con subwoofer da 15”, illuminazione ambientale a LED e una TV a discesa. In totale, pare che questa speciale Dodge Magnum costi circa 300.000 dollari.