Fiat 126: un esemplare da corsa con motore Honda sfreccia in pista

Il mese scorso vi abbiamo parlato di una particolare Fiat 500 equipaggiata da un motore Suzuki catturata in video mentre sfrecciava fra le curve di una strada di Gubbio durante l’evento FIA Hill Climb Masters 2018. Quest’oggi vi parliamo nuovamente di un veicolo Fiat molto particolare che ha sul retro un propulsore appartenente a una Honda.

19Bozzy92 ha condiviso il filmato di una Fiat 126 Proto P2 equipaggiata da un propulsore Honda da 1000 cc modificato, ricavato da una vecchia CBR 1000RR. Il veicolo è stato immortalato sul Circuito di Castelletto di Branduzzo (Pavia) durante la Challenge del Lupo 2018.

Fiat 126: uno speciale esemplare immortalato in pista su un circuito vicino Pavia

Abbiamo di fronte una 126 molto simile a un go-kart con un peso particolarmente ridotto ed equipaggiata da un motore derivato dalla moto Honda con lo scopo di renderla adatta alle gare di slalom e ai circuiti più piccoli. Questo speciale esemplare è stato elaborato da Polini Motorsport e, come potete vedere nel filmato presente in fondo all’articolo, ha sicuramente energia da vendere.

A parte la sostituzione del motore, la Fiat 126 ha subito un radicale cambiamento anche della parte estetica. Innanzitutto, il suo assetto è stato ampiamente ribassato. Troviamo degli pneumatici da corsa nascosti sotto a degli ampi passaruota che hanno aumentato di parecchio la larghezza della storica vettura Fiat.

Vicino al passaruota posteriore, in particolare, c’è una presa d’aria mentre altre due sono state implementate sul tetto. Per quanto riguarda il retro, Polini Motorsport ha installato un alettone di generose dimensioni in corrispondenza del lunotto posteriore.

Più sotto troviamo, nascosto sotto il piccolo cofano, il motore di una Honda CBR 1000RR con un terminale di scarico posizionato centralmente, verso la parte inferiore. Non ci resta che lasciarvi con il filmato di 19Bozzy92 per scoprire le performance di questa particolare Fiat 126 Proto P2.