Industria auto: ACEA e CLEPA presentano il Codice di Condotta

L’ACEA (European Automobile Manufacturers’ Association – Associazione europea dei produttori automobilistici) e la CLEPA (European Association of Automotive Suppliers – Associazione europea dei fornitori automobilistici) hanno dichiarato nelle scorse ore che c’è bisogno di una ripartenza rapida e veloce post-coronavirus. Ciò è possibile attraverso il Codice di Condotta delle attività in funzione di Covid-19.

Questo contiene una serie di linee guida che hanno l’obiettivo di promuovere un riavvio rapido e regolare del settore automobilistico. La pandemia è stata in grado di bloccare temporaneamente l’intera industria automobilistica, con quasi 14 miliardi di persone solo in Europa che sono rimaste a casa.

Codice di Condotta: ACEA e CLEPA annunciano delle linee guida per far riprendere il settore automotive

All’interno di una nota rilasciata da CLEPA e ACEA è stato riportato: “Un’uscita riuscita dalla crisi del coronavirus richiederà la condivisione tempestiva di informazioni importanti e appropriate, per assicurare che tutti gli attori della catena del valore possano pianificare e agire nel modo più efficace possibile“.

Il Codice di Condotta delle attività in funzione di Covid-19 contiene una serie di capitoli interi i quali si concentrano sulla sicurezza e sulla salute del luogo di lavoro, sulle regole contrattuali, sulla comunicazione tempestiva e sul coordinamento del riavvio.

In merito a ciò, Sigrid de Vries – segretario generale di CLEPA – ha dichiarato: “Mentre la sicurezza e la salute delle nostre comunità rimangono la priorità assoluta un riavvio ben coordinato e tempestivo del settore è della massima importanza per mitigare l’impatto della crisi Covid-19 sulla società. Questo Codice di Condotta congiunto dell’industria automobilistica farà davvero la differenza in questo processo“.