Maserati Ghibli: ecco un test drive della gran coupé di lusso | Video

A partire dal 2013, Maserati produce una vettura molto importante per la sua gamma in quanto si tratta di una grande coupé a quattro porte sia di lusso che ad alte prestazioni che si colloca al di sotto della Quattroporte. Stiamo parlando della Maserati Ghibli.

La presentazione della prima versione avvenne durante il Salone di Shanghai nel 2013. Il nome di quest’auto deriva dalla coupé a due porte prodotta dal ‘67 al ‘73 e dal ‘92 al ‘96. Tuttavia, la nuova versione riesce ad ospitare ben cinque persone al suo interno. Rispetto alla sorella maggiore Quattroporte, la Ghibli propone un aspetto molto più aggressivo e inoltre abbiamo un corpo compatto con uno sbalzo posteriore contenuto e un passo molto più corto.

Maserati Ghibli: AutoTopNL mette alla prova un esemplare della lussuosa ad alte prestazioni

Gli interni possono vantare dei materiali di alta qualità, oltre a proporre un’eleganza di un certo livello e delle linee morbide ma allo stesso tempo sportive. Gran parte dei particolari estetici presenti sulla Ghibli derivano dal concept presentato dal Tridente nel 2011, ossia la Maserati Kubang.

Da quest’ultima, infatti, il veicolo riprende quasi tutti i tratti distintivi esterni come i sottili gruppi ottici disposti orizzontalmente sulla parte frontale e la griglia a listelli verticali. Per quanto riguarda il posteriore, abbiamo dei gruppi ottici a lama di falce delimitati da una linea che separa i fari dalla fiancata, quest’ultima raccordata al paraurti posteriore.

A livello di meccanica, la Maserati Ghibli è equipaggiata da un motore V6 biturbo benzina da 3 litri costruito interamente in alluminio capace di sviluppare fino a 410 CV. Tale powertrain è stato realizzato in collaborazione con Ferrari e viene assemblato proprio da quest’ultima presso il suo stabilimento di Maranello.

In base alle informazioni fornite dalla casa automobilistica modenese, la Ghibli è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in 5,5 secondi e di raggiungere una velocità massima di 267 km/h.

In fondo all’articolo trovate un video pubblicato su YouTube da AutoTopNL che mette alla prova un esemplare della lussuosa coupé con V6 biturbo 3.0. Per scoprirla nel dettaglio, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima sottostante.