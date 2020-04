Mopar sempre al fianco dei clienti FCA

Le Officine Autorizzate sono aperte per interventi urgenti su veicoli impegnati nell’emergenza sanitaria e su mezzi di trasporto operanti in servizi pubblici essenziali e attività produttive essenziali non sospese. Per garantire il massimo supporto in caso di estrema necessità, sono stati attivati gratuitamente, e in via del tutto eccezionale, i servizi di Pick Up & Delivery e quello di Officina Mobile di Mopar. Prorogati da FCA su base volontaria le garanzie contrattuali FCA, i piani di garanzia estesa FCA e i piani di manutenzione in scadenza durante il periodo di blocco fino al mese successivo alla data di termine dello stesso.

Mopar rassicura tutti i propri clienti con garanzia contrattuale FCA, piani di garanzia estesa FCA e piani di manutenzione in scadenza durante il periodo di blocco. Francesco Abbruzzesi, Head of EMEA Mopar Service, Parts & Customer Care, conclude: «Da sempre siamo al fianco dei nostri clienti, e oggi lo siamo ancora di più, ma siamo anche accanto alla nostra rete assistenziale fornendo un contributo concreto alle loro attività quotidiane messe a dura prova dalla situazione attuale. Perché siamo convinti che solo un autentico lavoro di squadra può permettere di ripartire».

Ti potrebbe interessare: Mopar offre consigli ai suoi clienti su come prendersi cura delle proprie auto durante la quarantena