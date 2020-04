FCA prevede di svelare diverse novità in India

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ha svelato nelle scorse settimane che lancerà dei nuovi prodotti Jeep in India nei prossimi due/tre anni. In particolare, il marchio automobilistico americano prevede di introdurre il nuovo restyling della Jeep Compass, un SUV a tre file di sedili basato su quest’ultima, un SUV da circa 4 metri e altri due modelli importati.

La Compass, presentata nel 2016 e lanciata in India nel 2017, otterrà probabilmente il nuovo restyling nella seconda metà di quest’anno. Il modello aggiornato è stato avvistato un po’ di tempo fa in alcune foto spia, le quali hanno confermato che è già in fase di sviluppo.

FCA: nei prossimi mesi arriveranno delle novità interessanti nel mercato indiano

Dopo la Jeep Compass 2021, FCA prevede di portare in India un nuovo SUV a tre file di sedili basato sulla Compass e un altro crossover da circa 4 metri conosciuto internamente con il nome in codice Jeep 526. Il primo dovrebbe arrivare nel corso del prossimo anno mentre il secondo nel 2022.

Sempre per il mercato indiano, il marchio di Fiat Chrysler prevede di introdurre “due prodotti iconici“, secondo quanto rivelato da Partha Datta – amministratore delegato e presidente di FCA India.

I due prodotti iconici sanno lanciati nel 2021. Uno di questi dovrebbe essere la Jeep Grand Cherokee di nuova generazione mentre l’altro la Fiat 500 Elettrica presentata il mese scorso. Oltre a questo, l’India potrebbe accogliere la variante elettrica della Jeep Wrangler.

Infatti, il dirigente di FCA India ha dichiarato: “Abbiamo una Wrangler elettrica in arrivo e abbiamo appena svelato la nuova Fiat 500 EV in Europa; quindi, abbiamo i prodotti e possiamo portarli in India se l’infrastruttura è attiva e la domanda è sufficiente“.