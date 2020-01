Jeep Compass 2021: ecco le prime foto spia del restyling

Dalle ultime indiscrezioni emerse in rete abbiamo scoperto che Jeep sta lavorando sul prossimo restyling della sua Compass che dovrebbe arrivare entro la fine di quest’anno come model year 2021. Nelle scorse ore sono state condivise online le prime foto spia della Jeep Compass 2021.

Secondo alcuni report, il nuovo facelift del SUV compatto verrà lanciato in India nella seconda metà dell’anno. Dato che l’attuale generazione è stata presentata a settembre 2016, ha assolutamente bisogno di un aggiornamento in modo da rinnovare il duello con diversi C-SUV che recentemente sono stati aggiornati come ad esempio il Toyota RAV4 e l’Honda CR-V.

Nuova Jeep Compass: il prossimo restyling dovrebbe arrivare entro la fine di quest’anno

La parte esterna del prototipo catturato in foto non sembra così diversa da quella del modello attuale. Tuttavia, pensiamo che questo mulo di prova non sia stato ancora equipaggiato con le parti aggiornate oppure un’altra ipotesi è che il camuffamento riesce a nasconderle molto bene.

La griglia del radiatore e il paraurti posteriore sono leggermente visibili ma sembrano aver mantenuto il design dell’attuale modello. Anche i cambiamenti interni sono difficili da distinguere, nonostante la foto catturata da vicino.

In ogni caso, la nuova Jeep Compass riceverà un motore a benzina di ultima generazione, ovvero il quattro cilindri FireFly Turbo da 1.3 litri prodotto da FCA nello stabilimento di Bielsko-Biala (in Polonia).

Tale powertrain viene proposto in due versioni con potenze di 150 CV e 270 nm e 180 CV e 270 nm. Il propulsore dovrebbe sostituire il benzina MultiAir II da 1.4 litri ed essere abbinato a tre diverse trasmissioni: manuale a 6 marce, automatica a doppia frizione a 6 rapporti e automatica a 9 velocità.