Dodge Challenger Widebody riceve un nuovo pacchetto speciale per i 50 anni

In un recente articolo abbiamo riportato che la nuova Dodge Challenger 50th Anniversary Edition sta arrivando presso le concessionarie statunitensi. Tuttavia, c’è un’altra versione molto interessante che dispone del pacchetto HURST Heritage Dodge Challenger Widebody.

Come suggerisce il nome, questo pack è dedicato alla muscle car ed è stato ideato da GSS SUPERCARS. Quest’ultimo propone vari pacchetti unici per diversi veicoli sviluppati da FCA come Challenger, Charger, 300 Series e Ram 1500. In occasione del 50º anniversario, l’azienda ha realizzato un speciale pack per la vettura.

Dodge Challenger Widebody: ecco il nuovo pacchetto HURST Heritage per i 50 anni della muscle car

Esternamente, troviamo una grafica a strisce dipinte su misura per celebrare il 50º anniversario della Dodge Challenger. Presenti anche vari badge personalizzati, delle chiusure per il cofano motore in acciaio inossidabile, diversi badge Hurst S/C sui parafanghi anteriori e tanto altro ancora.

Internamente, il pacchetto HURST Heritage per la Challenger Widebody propone un cambio manuale HURST Billet Plus con braccio cromato e pomello bianco, vari inserti in pelle e fibra di carbonio, il badge HURST ricamato sugli schienali dei sedili anteriori e posteriori, un set di tappetini in peluche con logo HURST e così via.

Lo speciale pacchetto aggiunge dei cerchi multi-razza da 20″ HURST Stunner Style, degli pneumatici Pirelli Corsa Assimetrico da 305/35ZR20 sulla parte anteriore e 345/30ZR20 su quella posteriore, delle molle di abbassamento HURST Stage1, un doppio sistema di scarico HURST/Flowmaster ecc.

Per tutti coloro che non dispongono di una Dodge Challenger Widebody ma sono interessati al pacchetto, possono optare per quello proposto per la versione standard. Tuttavia, ci sono alcune modifiche.

L’HURST Heritage By GSS 50th Anniversary è disponibile per i seguenti modelli: Challenger R/T, Challenger R/T Scat Pack, Challenger R/T Scat Pack Widebody, Challenger SRT Hellcat, Challenger SRT Hellcat Widebody, Challenger SRT Hellcat Redeye e Challenger SRT Hellcat Redeye Widebody. Per quanto riguarda i prezzi, si parte da 20.995 dollari (19.206 euro) per il pack dedicato alle Challenger standard.