Questa Fiat del 1968 viene venduta su Ebay per 33.000 euro

A metà degli anni ’60, Enzo Ferrari dovette fare i conti con delle norme che gli impedivano di iscrivere la Scuderia in Formula 2. Erano richiesti almeno 500 veicoli stradali equipaggiati con lo stesso motore dell’auto da corsa, un propulsore con una configurazione un po’ particolare e ovviamente troppo compatto per le sue auto sportive di allora: un V6 da 2,0 litri. La Ferrari non esitò a lanciare il suo progetto Dino, che alla fine avrebbe portato a un modello più compatto e conveniente che mai, ma per quello c’era ancora molto tessuto da tagliare perché in quel momento, il marchio del cavallino rampante aveva gravi problemi finanziari fino a quando la Fiat non venne in suo soccorso.

Il risultato? Il marchio torinese raccolse il testimone di quel progetto di corsa, incaricando Bertone di progettare la Fiat Dino Coupé e Pininfarina di progettare la Spider. Ben presto, riuscì a produrre le unità essenziali richieste da lui. Così, un giovane Giorgetto Giugiaro, all’epoca sotto Bertone, fu incaricato di svolgere questo lavoro, dando origine a questa Fiat Dino molto particolare, con un motore situato nella posizione anteriore – a differenza della Ferrari – ma costruito in alluminio.

Prodotto in Manarello e numerosi componenti condivisi con la famosa Ferrari, la vettura aveva molti componenti fatti dalla Ferrari tra cui una sospensione posteriore indipendente, potenti freni a disco su tutte e quattro le ruote, cambio a 5 marce e, naturalmente, un V6 da 160 CV che poi arrivò a 180 CV dopo l’aumento della cilindrata.

Nei giorni scorsi ha fatto molto rumore la notizia che un’unità di questa vettura è stata messa in vendita su Ebay. L’unità in vendita su Ebay è una delle prime Fiat Dino realizzate. Questa infatti risale all’anno 1968 e presenta le specifiche del mercato nordamericano.

I 36.000 dollari richiesti dal suo attuale proprietario (poco più di 33.000 euro al cambio attuale) sembrano essere un po’ eccessivi, soprattutto considerando il lavoro di vernice e ritocco richiesto da questa unità ma in ogni caso, sicuramente qualche collezionista potrebbe essere interessato ad accaparrarsi questo veicolo.

