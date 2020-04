Jeep Grand Cherokee SRT vs Tesla Model X: due potenti SUV a confronto | Video

Appena sotto la potente Trackhawk abbiamo la Jeep Grand Cherokee SRT. Si tratta del modello top di gamma proposto in Italia che nasconde sotto il cofano un motore Hemi V8 aspirato a benzina da 6.4 litri capace di sviluppare una potenza di 468 CV e 624 nm di coppia massima.

Il SUV da oltre 2 tonnellate è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in 5 secondi e di raggiungere una velocità massima di 257 km/h. Altre caratteristiche tecniche proposte dalla Grand Cherokee SRT includono trazione integrale permanente, cambio automatico a 8 marce e ammortizzatori a smorzamento variabile.

Jeep Grand Cherokee SRT: il SUV da 2 tonnellate a confronto con il Model X a zero emissioni

Uno degli ultimi video pubblicati su YouTube dal canale Wheels vede protagonista un esemplare rosso del SUV SRT a confronto con il Tesla Model X. Parliamo del crossover a cinque porte completamente elettrico realizzato dalla casa automobilistica statunitense che viene prodotto dal 2015.

Il Model X è stato sviluppato sul pianale della Model S e si caratterizza per la particolare apertura delle portiere posteriori che offre un maggior accesso all’abitacolo. Il Model X è equipaggiato da due motori elettrici (uno sull’asse anteriore e uno su quello posteriore) che gli consentono di sfruttare la trazione integrale permanente.

Grazie alle sue caratteristiche, il crossover è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi (per la versione Performance) e di raggiungere una velocità massima di 250 km/h. La batteria da 100 kWh, invece, promette un’autonomia di fino a 507 km (per la variante Long Range). Per scoprire il vincitore di questa drag race, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video sottostante.