Ferrari F12berlinetta: in vendita un esemplare widebody presentato al SEMA

La Ferrari F12berlinetta è probabilmente una delle GT più belle e prestanti realizzate da Maranello e il particolare esemplare che vi proponiamo in questo articolo è disponibile in vendita a Scottsdale (in Arizona) tramite eBay che porta le cose a un livello completamente nuovo.

In particolare, questa F12berlinetta è stata originariamente costruita e presentata al SEMA Show dello scorso anno e proviene da uno shop molto famoso chiamato Creative Bespoke. Secondo quanto riferito dal preparatore, le modifiche applicate a questa Gran Turismo superano i 125.000 dollari mentre il prezzo richiesto è di 329.800 dollari, circa lo stesso per portarsi a casa una 812 Superfast nuova di zecca.

Ferrari F12berlinetta: disponibile all’acquisto su eBay un esclusivo esemplare

La particolare Ferrari F12berlinetta vanta un kit widebody in fibra di carbonio realizzato da Duke Dynamics. Il kit include degli ampi passaruota anteriori e posteriori, un nuovo paraurti anteriore, un nuovo cofano motore, uno splitter più esteso, degli inserti in fibra di carbonio presenti dietro le ruote anteriori e un posteriore più aggressivo completo di un alettone fisso in carbonio e un nuovo diffusore.

Non manca un set di cerchi forgiati Komperession Luxury a tre razze e delle sospensioni Novitec. La vettura è stata anche riverniciata in Alluminio Opaco, un colore particolarmente raro proposto da Ferrari.

Sotto il cofano di questa Ferrari F12berlinetta Widebody si nasconde un motore V12 aspirato da 6.3 litri che ha ricevuto una messa a punto dell’unità controllo motore (ECU) poiché ora è in grado di sviluppare 800 CV di potenza.

Accanto al propulsore troviamo una trasmissione a doppia frizione a 7 rapporti che scarica la potenza sulle ruote posteriori. Per potenziare il rombo emesso dal V12, è stato implementato un impianto di scarico Frequency Intelligent (FI) che include varie componenti le quali permettono di rendere più potente il rombo.