Alfa Romeo USA invita a parcheggiare l’auto e restare a casa con un nuovo video

L’emergenza sanitaria legata alla pandemia di Coronavirus è ancora lontana dall’essere superata. Se in Italia la diffusione del virus sta rallentando, negli USA ed in particolare in alcune aree come New York i dati continuano ad essere molto negativi ed il picco sembra essere ancora lontano. Come nel nostro Paese, anche oltreoceano è in atto una massiccia campagna di sensibilizzazione per invitare a restare a casa utilizzando anche l’hashtag #StayAtHome.

Anche Alfa Romeo USA sta supportando attivamente questa campagna di sensibilizzazione con diverse iniziative sui social network. Nella giornata di oggi, la divisione americana di Alfa Romeo ha diffuso il video che riportiamo a fine articolo con l’obiettivo di sensibilizzare tutti gli americani (ma anche noi che lo vediamo dall’Italia) a restare a casa.

Il video, in pochi secondi, riassume presente e passato del marchio Alfa Romeo e supporta la campagna di sensibilizzazione in corso utilizzando gli hashtag #MorePowerfulinPark e #StayAtHome per ricordare a tutti gli Alfisti di restare a casa, parcheggiare le proprie auto e contribuire attivamente al contenimento della diffusione del video.

L’iniziativa sta riscuotendo un grande successo ed in poche ore ha già raccolto decine di migliaia di visualizzazioni sia su Facebook che su Instagram. Ricordiamo che Alfa Romeo già da tempo si è impegnata a sensibilizzare gli utenti a rispettare le misure di contenimento del contagio. Sui canali social italiani, ad esempio, è stata diffusa già da un po’ di giorni l’immagine che trovate in testa all’articolo con una Giulia comodamente parcheggiata in salotto e l’hashtag immancabile #RESTIAMOACASA