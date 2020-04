Arval Italia dona 100.000 euro per sostenere l’emergenza coronavirus

Negli ultimi mesi abbiamo visto diversi sostegni arrivare da varie società operanti in Italia e persone importanti del settore automobilistico (come la famiglia Agnelli) per via della diffusione del coronavirus.

Anche Arval Italia, un’azienda molto famosa nel settore del noleggio di veicoli a lungo termine e nei servizi di mobilità, ha deciso di sostenere la lotta contro il COVID-19 con una donazione complessiva di 100.000 euro a enti e associazioni operanti nei territori in cui lavorano la maggior parte dei collaboratori dell’azienda.

Arval Italia: l’azienda di noleggio mette a disposizione anche 55 suoi veicoli

A parte il sostegno economico, Arval Italia ha messo a disposizione 55 suoi veicoli per la lotta al coronavirus nei confronti di aziende sanitarie locali, operatori sanitari, associazioni di volontariato e così via. In particolare, in Lombardia è stato istituito il fondo Regione Lombardia – Sostegno emergenza Coronavirus che permette di acquistare tutto il materiale sanitario necessario come ad esempio mascherine e tute protettive.

A parte la Lombardia, la società di noleggio di veicoli a lungo termine ha donato diversi contributi alla Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia, alla Compagnia di Pubblica Assistenza Humanitas e al fondo del Comune di Scandicci (Firenze) “Emergenza Covid-19 – Io dono, tu doni, noi vinciamo”, volto a potenziare la terapia intensiva presso l’ospedale San Giovanni di Dio di Firenze.

Infine, è stata fatta una donazione di 500.000 euro dal Gruppo BNP Paribas, di cui Arval Italia fa parte, per sostenere la Croce Rossa Italiana.