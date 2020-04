Domanda: posso comprare un’auto usata in pandemia coronavirus? Risposta: sì. Molti credono invece che non si possa acquistare un usato in epoca di Covid-19, ma ClubAlfa.it vi dà alcune dritte per mettere a segno il colpo.

1) Comprare un’auto usata in pandemia coronavirus

Siccome gli uffici del Pubblico registro automobilistico sono chiusi al pubblico, allora il pensiero comune è che la compravendita dell’usato sia ko. Bufala. Gli uffici Pra, gestiti dall’ACI (Automobile club d’Italia) assicurano tramite smart working o altri canali la piena operatività dello Sportello telematico dell’automobilista.

2) Passaggio di proprietà della vettura: come fare

Il trapasso (passaggio di proprietà) può avviarsi e completarsi in due modi. Primo modo: trovare, in questi giorni di lockdown, un’agenzia di pratiche automobilistiche. Che riceva il pubblico e possa avviare l’iter, spiega l’Aci. Operazione difficile.

3) Di seconda mano: trapasso a distanza

L’altra soluzione per comprare un’auto usata in pandemia coronavirus è il trapasso dell’auto a distanza. Si telefona al numero verde Aci 800.18.34.34 per farsi guidare sulla presentazione della domanda di passaggio di proprietà. Mediante vie postali o Pec (Posta elettronica certificata). Una procedura straordinaria messa in piedi, ottimamente, dall’Aci. Consente tre cose.

Rimani a casa, al massimo grado di protezione per se stessi e gli altri in pandemia di coronavirus.

È difficile trovare un’agenzia di pratiche automobilistiche attiva in questo periodo;

Potrebbe essere complicato spiegare a un agente in fase di controllo l’assoluta necessità dell’espletamento fisico di una pratica che può risolversi online.

I 5.000 che trovano risposta sulle pratiche auto

Nelle ultime due settimane, più di 5.000 automobilisti hanno trovato risposta su patenti, libretti di circolazione, bolli auto, pratiche e visure PRA. Dove? Tramite gli speciali canali attivati dall’Automobile Club d’Italia in questo periodo di emergenza sanitaria. Ecco cosa sapere.

Da metà marzo sono pervenute 3.913 chiamate al numero verde 800.18.34.34 (operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 14, festivi esclusi) e 1.171 messaggi alla mail presidiourpcovid19@aci.it.

Cosa interessa? Scadenza e rinnovo di patente, foglio rosa e libretto di circolazione gli argomenti più gettonati. Ma anche assistenza e disbrigo di pratiche e visure PRA. Più le tasse automobilistiche. Apprezzate le informazioni sull’operatività degli uffici del Pubblico Registro Automobilistico.

I privati possono chiedere online anche la cancellazione di fermi amministrativi di veicoli a loro intestati, mentre gli avvocati possono presentare tramite PEC le domande di iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e sequestri su istanza di parte, trascrizioni e cancellazioni di domande giudiziali, iscrizioni di ipoteche giudiziali e visure nominative (attuali e storiche).

Compravendita usato: occhio al contagio

Comunque, una volta sbrigate, grazie ai consigli Aci, le pratiche burocratiche, in primo piano c’è la salute. Fra compratore e venditore, nessuna stretta di mano. Sì alla distanza interpersonale. Il compratore, per prassi, paga il trapasso (una botta di minimo 400 euro per la più scassata delle auto). Ma è buona regola che il venditore pulisca a fondo la macchina prima di venderla: nell’abitacolo per un certo lasso di tempo il coronavirus resta vivo.

Numerosi carrozzieri di Federcarrozzieri (Federazione carrozzerie indipendenti) effettuano la sanificazione tramite ozono: nessuna prova che il corona muoia, ma un ambiente pulito al massimo. Qualora invece il compratore voglia fare da sé, può guidare con mascherina e guanti l’auto comprata. E farla sanificare. O almeno può pulirla egli stesso sia dentro sia fuori.

Le tasse sull’usato restano

Tutto è bloccato: bolli, assicurazioni, patenti, fogli rosa. Ma l’Ipt è viva e vegeta. Imposta provinciale di trascrizione. Quell’Ipt che doveva morire, e invece è ancora lì a dispetto di disegni legge che volevano cancellarla. Incamerata da enti (le Province) che sono sempre grate agli automobilisti di vivere.

Basti pensare che, come ricorda l’Aci, l’Ipt è dovuta per ciascun veicolo al momento di alcune richieste all’Unità territoriale Aci (Pra). L’importo base è stabilito con decreto. Ai fini del calcolo proporzionale dell’Imposta, gli importi unitari oltre i 53 kW da moltiplicare per il numero dei KW vanno arrotondati ai due decimali. Le Province possono aumentare l’importo stabilito dal ministero fino a un massimo del 30%. Anche col coronavirus.