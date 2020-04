Jeep e Alfa Romeo: in Germania importante novità

In Germania si registra un importante novità per Jeep e Alfa Romeo. Benedikt Wiesmann è stato nominato nuovo responsabile delle vendite delle due famose case automobilistiche in Germania dall’inizio del mese. Il suo predecessore in questa posizione, Danio Carboni, è rimasto ucciso in un incidente d’auto lo scorso autunno. Nel frattempo, Wiesmann era passato a Hyundai per ben sei mesi, dove ha ricoperto il ruolo di “Strategy and Performance Manager”.

Prima di allora, aveva lavorato nelle vendite presso la FCA Deutschlang per quasi cinque anni, di recente come direttore regionale per Fiat e Abarth. Wiesmann ha iniziato la sua carriera nell’industria automobilistica presso la Volkswagen nel 2012. Nel suo nuovo ruolo, Benedikt Wiesmann è responsabile di tutte le attività di vendita di Jeep e Alfa Romeo in terra tedesca e riferirà al numero uno di Alfa Romeo e Jeep in Germania Niccolò Biagioli.

