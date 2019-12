Niccolò Biagioli è il nuovo Brand Country Manager Alfa Romeo e Jeep in Germania

Con effetto immediato, Niccolò Biagioli assume il ruolo di Brand Country Manager Alfa Romeo e Jeep presso FCA Germania. Qui sarà responsabile dei risultati operativi, del posizionamento e dell’immagine dei due marchi di Fiat Chrysler Automobiles nel mercato tedesco.

Nel suo nuovo ruolo, Biagioli dovrà dare conto a Maria Grazia Davino, CEO di FCA Germania. Niccolò Biagioli ha molti anni di esperienza all’interno del gruppo automobilistico italo-americano e dal 2002 ha ricoperto varie posizioni sia in Germania che nella sede di Torino.

FCA Germania: Niccolò Biagioli è il nuovo Brand Country Manager del paese

Il nuovo Brand Country Manager continuerà comunque a dirigere ad interim il dipartimento di filiera e pianificazione delle vendite presso FCA Germania a Francoforte.

In merito a ciò, Maria Grazia Davino, ha dichiarato: “La sua esperienza di vendita nazionale nell’area manager e il ruolo internazionale come Area Manager per diversi mercati (tra cui Germania, Austria, Portogallo, Sud-est asiatico, Australia, Nuova Zelanda) e il suo passato come Brand Manager Alfa Romeo sono alla base di questo nuovo ruolo“.

Nato in Italia, Niccolò Biagioli parla correttamente il tedesco oltre naturalmente all’italiano. In aggiunta, il nuovo Brand Country Manager Alfa Romeo e Jeep ha guidato il team di Market Intelligence locale che gli ha permesso di acquisire una conoscenza approfondita del mercato tedesco.

Riferendosi a ciò, Davino ha affermato: “Queste sono condizioni e competenze eccellenti per assumere questo ruolo complesso in un mercato complesso e in evoluzione. Gode del pieno sostegno della direzione di Torino e Francoforte“.

La nomina di Niccolò Biagioli come Brand Country Manager Alfa Romeo e Jeep di FCA Germania sottolinea la strategia organizzativa di Fiat Chrysler Automobiles di investire in risorse interne e competenze chiave e promuovere l’integrazione internazionale.