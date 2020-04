Dodge Firearrow IV: la one-off del 1954 è in vendita

La Dodge Firearrow è un’auto particolarmente straordinaria che non ha ottenuto mai una gamma vera e propria. Il veicolo è stato progettato in un’epoca in cui l’industria automobilistica era particolarmente folle. La Firearrow è stata ideata dal leggendario designer Virgil Exner, colui che ha creato alcune delle auto più di coniche del settore.

Dopo aver sviluppato un po’ di vetture, Exner propose negli anni ‘50 una gamma di modelli chiamata Dodge Firearrow progettata in collaborazione con la Carrozzeria Ghia. Per cause ignote, però, questa vettura non è mai diventata un’auto di produzione. Per fortuna, quattro esemplari sono stati realizzati e hanno catturato l’attenzione dei collezionisti.

Dodge Firearrow IV: l’unico esemplare di produzione costruito è disponibile all’asta

La line-up comprende un concept, una cabriolet, una coupé e una convertibile pronta per la produzione. Due di queste auto sono attualmente disponibili all’acquisto tramite Mecum Auctions.

Oltre alla Firearrow II citata in un recente articolo, infatti, la famosa casa d’aste sta proponendo sul suo sito Internet la Dodge Firearrow IV del 1954. Si tratta praticamente del veicolo pronto per la produzione che ha fatto il giro dei vari saloni automobilistici degli Stati Uniti nel ‘54 e si trovava a pochi passi dalla realizzazione in gran numero.

Costruita su un telaio di serie da 5 metri, la Firearrow IV nasconde sotto il cofano il motore Red Ram Hemi V8 da 3.9 litri (lo stesso degli altri tre esemplari) in grado di sviluppare una potenza di 152 CV a 4400 g/min. Accanto al powertrain troviamo una trasmissione semiautomatica Gyro-Torque a 4 velocità.

Come detto poco fa, questo gioiellino progettato da Virgil Exner e costruito a mano dalla Carrozzeria Ghia è l’unica decappottabile stradale con piano ribaltabile, vetri e completamente progettata per essere messa in produzione.

Purtroppo, Mecum Auctions non ha riportato il prezzo di vendita di questa Dodge Firearrow IV poiché disponibile soltanto su richiesta. Tuttavia, possiamo aspettarci una cifra di almeno sei numeri.