Fiat presenta la campagna Time che offre uno sconto minimo del 33% in Spagna

Fiat ha deciso di cambiare registro e cercare di evitare, per quanto possibile, gli effetti negativi che la pandemia causata dal coronavirus COVID-19 sta avendo sul settore automobilistico in Spagna. Ed è così, le vendite di nuove auto sono crollate a causa della paralisi commerciale che sta vivendo il mercato. Per questo motivo, la principale casa automobilistica italiana ha deciso di avviare promozioni e sconti e di promuovere l’acquisto online di automobili. È stata presentata Fiat Time, una campagna che sarà disponibile fino al 30 giugno e sarà valida per le unità limitate disponibili. Offre ai clienti uno sconto minimo del 33%. Inoltre, gli acquirenti che aderiscono a questa promozione non dovranno pagare nulla fino al prossimo mese di settembre 2020.

Fiat ha deciso di dare un forte impulso al suo servizio di acquisto di veicoli online. Poiché i concessionari sono chiusi in questo momento, l’azienda ha scelto di dare un ruolo maggiore al suo negozio online, Fiat Store. Tramite il negozio online della casa italiana sarà possibile scegliere un veicolo dallo stock disponibile, scaricare l’offerta e contattare un rappresentante del marchio per confermare la richiesta. Oltre a scaricare l’applicazione, è possibile richiedere un preventivo personalizzato. Per stabilire un contatto con Fiat, sarà possibile usare un messaggio di testo, una chat vocale o persino effettuare una videochiamata. Tutto ciò nonostante la quarantena che è stata stabilita per prevenire la diffusione del virus.

