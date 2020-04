Dodge Charger: il Generale Lee è l’auto più famosa delle serie TV degli anni ’80

TrackDays è un’organizzazione britannica che negli ultimi 15 anni ha fornito ai suoi clienti l’accesso a una vasta gamma di veicoli, dalle normali auto a persino i carri armati. Essendo in questo settore da tantissimi anni, TrackDays ha gli strumenti per vedere quali vetture amano guidare di più le persone sfruttando le tendenze anziché formulare sondaggi.

Una recente indagine ha rivelato ad esempio che la Ford Shelby Mustang GT500 Eleanor di Fuori in 60 secondi è l’auto cinematografica britannica che piace di più. La Dodge Charger di Hazzard (The Dukes of Hazzard), più conosciuta con il nome di Generale Lee, invece ha conquistato la prima posizione nella classifica delle preferenze come auto più popolare delle serie TV degli anni ‘80.

Dodge Charger: TrackDays rivela il grande apprezzamento degli inglesi nei confronti del Generale Lee

Al secondo posto dell’indagine effettuata da TrackDays troviamo la Pontiac Firebird che portò l’intelligenza artificiale (IA) per la prima volta in un’auto in Supercar (Knight Rider). Al terzo posto, invece, c’è il GMC Vandura che trasportava i membri dell’A-Team da una missione all’altra.

Dan Jones, direttore delle operazioni di TrackDays, ha detto: “Non c’è dubbio che The Dukes of Hazzard sia stata una delle serie TV del sabato sera più amate degli anni ’80, a seguito delle imprese di Bo e Luke Duke che tentavano di eludere il corrotto Boss Hogg e lo sceriffo Rosco P. Coltrane. Forse non è una sorpresa che sia l’auto televisiva più popolare da guidare con gli inglesi che possono immaginare di correre per la Contea di Hazzard con Rosco all’inseguimento“.

L’organizzazione britannica afferma che il podio è stato disposto in questo modo prendendo in considerazione il numero di prenotazioni ricevute per la sua gamma di auto che hanno avuto una parte nel mondo televisivo. Tuttavia, non ha menzionato il numero preciso delle persone che hanno prenotato le tre vetture.