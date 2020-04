Pioggia di premi internazionali per Abarth

Abarth si aggiudica il primo posto in tre categorie del concorso “Best Brands” indetto dalla rivista tedesca AUTO BILD per il design delle 595 e 695. I lettori del magazine MOTORSPORT AKTUELL premiano l’Abarth 595 e l’Abarth 695. I lettori della rivista hanno riconosciuto ad Abarth il primo posto assoluto per il miglior design e, per il terzo anno consecutivo, hanno decretato il design di Abarth il migliore anche nelle categorie city car e cabriolet.

Il concorso “The Best Brands”, organizzato da AUTO BILD, è alla sua nona edizione. Ai lettori della rivista cartacea e delle edizioni online è stato richiesto di motivare le proprie decisioni di acquisto in vari settori, tra cui automobili, accessori, ricambi e servizi. Nella categoria automobilistica, sono stati selezionati 37 importanti marchi, suddivisi in 14 classi di veicoli che includevano dalle auto più piccole ai SUV. In totale, hanno espresso un giudizio più di 57.000 lettori.

I modelli Abarth 595 e Abarth 695 hanno conquistato i voti dei lettori di MOTORSPORT AKTUELL, tedeschi, austriaci e svizzeri, che hanno voluto premiare la strategia della casa automobilistica italiana di impegno nel motorsport finalizzato all’implementazione di soluzioni tecnologiche racing nella produzione di serie. Il trasferimento della tecnologia ha contribuito allo sviluppo della serie 595, composta da cinque modelli con potenze che vanno da 145 CV a 180 CV.

