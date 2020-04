Jeep: il primo SUV elettrico potrebbe nascere grazie a Peugeot

Sebbene ci sia voluto molto tempo per iniziare a offrire modelli elettrificati, Jeep adesso ha intenzione di fare sul serio. Oltre alle versioni ibride plug-in di Renegade e Compass, che saranno vendute prossimamente, il marchio prepara anche l’elettrificazione in altri modelli della linea, oltre a un SUV elettrico al 100%. Non è ancora certo quale modello Jeep otterrà per primo una versione elettrica al 100%. È molto probabile che il marchio opererà in segmenti di ingresso con modelli come Renegade, un segmento in cui avviene la maggior parte delle vendite di auto elettriche in Europa.

Un’altra possibilità è la creazione di un modello elettrico al 100%, che sia completamente inedito e che quindi non derivi da veicoli già presenti attualmente nella gamma della casa automobilistica americana. In questo caso Peugeot potrebbe arrivare in soccorso della casa americana con le sue piattaforme modulari che sono già pronte per l’elettrificazione completa. In particolare sarebbe il B-SUV il maggiore indiziato ad essere lanciato come primo modello completamente elettrico di SUV grazie all’ausilio della casa automobilistica francese. Questo ovviamente una volta che la fusione tra Fiat Chrysler e PSA sarà completata.

