Jeep Compass Night Eagle ora disponibile in Brasile

Un po’ di tempo fa, Jeep ha presentato in Brasile una versione speciale del suo Renegade chiamata Night Eagle. Nelle scorse ore, la casa automobilistica americana ha annunciato l’arrivo di questa speciale versione anche per la Jeep Compass. In poche parole, il veicolo ha acquisito un aspetto molto più scuro.

Questa mossa permette alla Jeep Compass Night Eagle 2020 di conquistare più vendite nel mercato brasiliano. Oltre a proporre un design più aggressivo e audace, l’allestimento Night Eagle introduce diversi dettagli in colore nero.

Jeep Compass Night Eagle: il nuovo SUV debutta ufficialmente nel mercato brasiliano

La base di partenza per questa vettura proviene dalla versione Longitude. La Compass Night Eagle propone un aspetto unico e una carrozzeria disponibile soltanto in due colorazioni: quella metallizzata Carbon e quella opaca Shadow.

Il colore nero è presente in diverse parti del corpo del SUV tra cui cerchi in lega, griglia anteriore, badge esterni, cornici dei fendinebbia e così via. All’interno della Jeep Compass Night Eagle 2020 troviamo alcune parti sempre in nero fra cui prese d’aria e modanature della console centrale.

Per quanto riguarda la parte meccanica, il modello viene proposto con il motore Tigershark Flex da 2 litri che sviluppa una potenza di 159 CV e 195 nm per la versione benzina e 166 CV e 201 nm per quella ad etanolo. Entrambi propongono 6200 g/min.

A livello di prestazioni, la Compass Night Eagle riesce a raggiungere una velocità massima di 192 km/h e a scattare da 0 a 100 km/h in 10,6 secondi. Infine, per quanto riguarda i prezzi, si parte da 119.900 R$ (21.063 euro) per la versione Flex e 146.990 R$ (25.823 euro) per quella Diesel.