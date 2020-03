Maserati GranTurismo: ecco un esemplare widebody dalla Cina | Video

Maserati è uno dei marchi automobilistici più famosi al mondo con oltre 100 anni di storia alle spalle e diverse vetture davvero interessanti lanciate fino ad ora. Diversi rapporti interessanti emersi in questi ultimi anni hanno rivelato curiosamente che la clientela media di una vettura Maserati in Cina ha circa 30 anni di età.

Inoltre, molti consumatori cinesi apprezzano parecchio l’artigianato europeo. Uno dei modelli più popolari in Asia è la Maserati GranTurismo che è rimasta in produzione fino all’anno scorso dal 2007.

Maserati GranTurismo: ecco una versione widebody della GT proveniente dalla Cina

Detto ciò, in questo articolo vi proponiamo un progetto davvero unico ed interessante condiviso da Sam Chow che vede protagonista una GranTurismo dotata di un body kit proveniente dal tuner locale MBYTE. Questo body kit è molto simile a quello proposto da Liberty Walk (un altro famoso preparatore cinese) qualche anno fa.

Questa speciale Maserati GranTurismo dispone di un assetto estremamente ribassato e in alcuni scatti sembra sfoggiare dei cerchi Rotiform. Non mancano neanche dei passaruota allargati. Da notare che il kit widebody è stato leggermente tagliato sul retro per mostrare parte degli pneumatici posteriori.

Parlando un po’ del retro, possiamo vedere un nuovo diffusore, un doppio sistema di scarico molto simile ai modelli Stradale e uno spoiler a coda di rondine posizionato sul cofano del vano bagagli. Infine, questa Maserati GranTurismo con body kit MBYTE vanta delle minigonne laterali piuttosto ampie.

Oltre alle foto, qui sotto trovate un video pubblicato sempre su Instagram da Sam Chow che mostra in azione la vettura.