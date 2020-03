Novitec rivisita la Maserati Levante Trofeo

Tre anni fa, Novitec ha offerto una sua versione del SUV Maserati Levante. Ora il tuner hanno rivisitato il modello, occupandosi dell’uscita e della coppia, nonché aggiornando l’aspetto. Chiamato Levante Esteso V2, con “esteso”, gli aggiornamenti includono un significativo aumento di potenza per tutte le versioni del motore, inclusa la versione di punta Maserati Levante Trofeo. Il motore V8 bicilindrico da 3,8 litri costruito dalla Ferrari è stato modificato in modo da produrre 624 CV e 820 Nm di coppia, rispetto alla versione standard che invece garantisce 590 CV e 730 Nm.

Maserati Levante Trofeo di serie può scattare da o a 100 km / h in 4,1 secondi e raggiungere i 300 km / h di velocità massima, ma con l’aiuto di Novitec, il tempo 0-100 km / h è sceso a 3,8 secondi mentre la velocità massima è aumentata a 309 km / h. Altri aggiornamenti prendono di mira le versioni benzina e diesel V6 da 3,0 litri della Levante, aumentando ulteriormente la potenza. Il primo gode di 494 CV e 660 Nm, in aumento da 430 CV e 580 Nm, mentre il secondo vanta 317 cavalli e 680 Nm quasi 50 cavalli in più rispetto alla versione strandard.

La conversione widebody può essere adattata ai livelli di allestimento Gran Sport, GTS e Trofeo e comprende i razzi parafango, il cofano motore e il labbro dello spoiler posteriore, il tutto in un aspetto visibile in fibra di carbonio. Per le ruote, il sintonizzatore ha scelto 10 × 22 e 12 × 22 pollici per gli assi anteriore e posteriore, avvolti rispettivamente in pneumatici 295/30 e 335/25.

Ti potrebbe interessare: Maserati Ghibli: gli aggiornamenti di Novitec in attesa del restyling