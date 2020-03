Dodge Charger e Challenger 2020: disponibile la nuova colorazione Sinamon Stick

Il mese scorso, abbiamo riportato che Dodge aveva iniziato ad accettare gli ordini per la nuova colorazione Frostbite dedicata alle Dodge Charger e Challenger 2020.

Ora che questa nuova tonalità sta iniziando ad arrivare presso le concessionarie statunitensi, la casa automobilistica americana ha deciso di annunciare il lancio di un altro nuovo colore chiamato Sinamon Stick (PEC).

Dodge Charger e Challenger: da questo mese è disponibile la nuova colorazione Sinamon Stick

La nuova colorazione è stata originariamente votata nella gamma dai proprietari delle Dodge Charger, Challenger e Chrysler 300 Series durante lo Spring Fest di SoCalLX. Assieme al Frostbite recentemente rilasciato e al nuovo Hellraisin (chiamato originariamente Black Eye), questo colore è stato tra i più apprezzati presentati da FCA Product Design Studio durante l’evento.

Gli ordini per la nuova tonalità Sinamon Stick per le Dodge e Charger e Challenger 2020 partiranno da questo mese e potrà essere aggiunta a qualsiasi configurazione delle due muscle car americane.

Non importa se viene acquistata una Charger GT AWD oppure la più potente Challenger SRT Hellcat Redeye Widebody poiché il nuovo colore è disponibile su tutti gli allestimenti di entrambe le vetture.

Inoltre, un’altra buona notizia è che la scelta del Sinamon Stick non prevede costi aggiuntivi. Infine, questo nuovo colore sarà disponibile non appena la produzione riprenderà nello stabilimento FCA di Brampton che attualmente è stato chiuso per via dell’emergenza coronavirus.