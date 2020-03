Jeep: cresce l’interesse degli americani verso il marchio di FCA

Uno studio condotto da una società di ricerca rivela che gli americani sono sempre più interessati a Jeep. Il mese scorso, YouGov BrandIndex ha condotto un’indagine su un gruppo di 426 persone adulte residenti negli Stati Uniti per scoprire l’interesse verso la casa automobilistica americana di FCA.

Da questa è emerso che la percentuale di coloro che considererebbero l’acquisto di un veicolo Jeep come prossima auto è cresciuta del 2,6% negli ultimi 30 giorni. Il 16,2% degli uomini e delle donne che hanno partecipato allo studio ha dichiarato di tenere sott’occhio il marchio rispetto al 13,6% registrato a febbraio 2020.

Jeep: a febbraio 2020 si è registrato un interesse del 2,6% in più rispetto a gennaio

Secondo i ricercatori della YouGov BrandIndex, tale crescita è possibile a causa di diversi fattori. I prezzi dei carburanti stanno calando in tutta l’America, quindi guidare un veicolo grande, comodo, potente e relativamente inefficiente dal punto di vista dei consumi come la Jeep Grand Cherokee diventa notevolmente più conveniente.

Inoltre, dato che molti americani sono costretti a stare in casa per via del coronavirus (a meno che non si tratti di una cosa essenziale), l’idea di acquistare una Wrangler o un Gladiator per effettuare un viaggio di più giorni lontano da tutti potrebbe essere un’idea di molti automobilisti americani.

Bisogna considerare, però, che YouGov BrandIndex ha effettuato quest’indagine su un piccolo campione di utenti. La maggior parte delle aziende di ricerca mira ad intervistare almeno 1000 persone per ottenere dei risultati accurati.

Oltre a Jeep, la società di ricerca ha rivelato che la popolarità di Ford è aumentata dell’1,8% durante lo stesso periodo. Il 26,2% del intervistati vorrebbe avere uno dei suoi modelli come prossima vettura. Il 6,6% ha dichiarato di voler possedere uno dei pick-up Ram (+1,4%), il 9,8% è interessato a una Mazda mentre il 12,2% vorrebbe provare una vettura prodotta da General Motors.