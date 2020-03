Exor afferma che le chiusure degli impianti di Ferrari, Fiat Chrysler e CNH potrebbero estendersi

La società di investimento Exor ha dichiarato alla fine della giornata di mercoledì che la chiusura di impianti tra alcune delle sue filiali a causa della diffusione dell’epidemia di coronavirus potrebbe continuare ed espandersi. Exor ha dichiarato che la Ferrari, la Fiat Chrysler Automobiles e la CNH Industrial NV hanno temporaneamente sospeso la produzione nella maggior parte dei loro impianti di produzione a causa della pandemia.

“Queste misure, sebbene di natura temporanea, possono continuare e aumentare a seconda degli sviluppi relativi allo scoppio del virus”, ha affermato. Attualmente non è in grado di valutare in modo affidabile l’impatto dell’epidemia sulle sue operazioni, ha affermato la holding.

La holding della famiglia italiana Agnelli, i cui investimenti spaziano dal settore automobilistico a quello assicurativo e comprende anche veicoli industriali, editoriali e calcio, ha dichiarato che il suo valore patrimoniale netto è salito a $ 26,155 miliardi alla fine del 2019 da $ 19,74 miliardi un anno prima.

Vedremo dunque come si evolverà la situazione legata alla diffusione dell’epidemia di coronavirus nel mondo e quando riapriranno le fabbriche Exor di Fiat Chrysler Automobiles, Ferrari e CNH Industrial nel mondo.

