L’accordo Fiat-Peugeot porterebbe nelle casse di Exor 3,6 miliardi di euro nel 2022

Exor, il principale azionista di Fiat Chrysler, avrà un totale di 3,6 miliardi di euro nel 2022 da investire una volta concluso un accordo per fondere la casa automobilistica con la rivale Peugeot. Lo ha dichiarato il capo di Exor John Elkann. Elkann, che guida la società di investimento della famiglia Agnelli, ha dichiarato di essere fiducioso che Fiat Chrysler (FCA) e il proprietario della Peugeot, PSA, firmeranno un accordo vincolante entro la fine dell’anno e hanno respinto le preoccupazioni che una causa intentata contro FCA da General Motors potrebbe far deragliare l’accordo. Nel presentare la nuova strategia di Exor agli investitori 10 anni dopo la costituzione della holding, Elkann ha dichiarato che la sua società avrebbe avuto circa 2 miliardi di euro di liquidità nel 2022 per le acquisizioni, prima di prendere in considerazione un dividendo speciale atteso di circa 1,6 miliardi di euro derivante dall’affare FCA-PSA.

Oltre ad essere presidente e amministratore delegato di Exor, Elkann è presidente di FCA, in cui Exor detiene una partecipazione del 29%. Oltre a FCA, le attività della cassaforte della famiglia Agnelli includono quote di controllo della casa automobilistica di lusso Ferrari, del produttore di veicoli industriali CNH Industrial, dell’assicuratore Partner Re e della squadra di calcio italiana di Serie A Juventus. Ha anche una partecipazione del 43% nel gruppo editoriale The Economist. Elkann ha dichiarato che Exor non distribuirà dividendi speciali ai suoi investitori in seguito alla fusione tra FCA e PSA. Ha inoltre escluso a breve un nuovo riacquisto di azioni, che è lo strumento tradizionale per il gruppo di assegnare agli azionisti una remunerazione straordinaria.

“Abbiamo appena completato un programma di riacquisto di azioni proprie e non prevediamo di lanciarne uno nuovo, quindi tutto lo straordinario dividendo che otterremmo da un accordo PSA verrà utilizzato per le acquisizioni”, ha affermato. Elkann ha aggiunto che Exor non ha ancora deciso in quali settori può espandere la propria attività. “Ma mi vedo comprare nuove aziende in futuro”, ha detto, aggiungendo che Exor manterrà una forte attenzione agli investimenti nella categoria “ambientale, sociale e di governance” (ESG). Elkann ha affermato che la famiglia intendeva rimanere un azionista stabile nel settore automobilistico.

