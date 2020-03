BMW X4 M Competition Vs Jeep Grand Cherokee Trackhawk: ecco chi è la più veloce

Quasi tre anni dopo il suo debutto, la Jeep Grand Cherokee Trackhawk è ancora uno dei crossover delle prestazioni più estreme che qualcuno possa comprare. In questo video di Cars.co.za in Sudafrica, c’è la possibilità di vedere come il SUV si oppone alla BMW X4 M introdotta di recente. Sulla carta, la vettura di Jeep schiaccia la BMW. La Hellcat V8 sovralimentata da 6,2 litri del Trackhawk produce 707 cavalli (527 chilowatt). La vettura utilizza un cambio automatico a otto velocità. I dati ufficiali della casa automobilistica indicano che il SUV può raggiungere i 100 chilometri all’ora in 3,5 secondi e correre il quarto di miglio in 11,6 secondi prima di raggiungere una velocità massima di 290 km / h.

La BMW X4 M Competition con un twin-turbo in linea da sei litri produce 503 CV (375 kW) e 600 Nm. Anche questo modello utilizza un cambio automatico a otto velocità. La società afferma che il crossover può raggiungere i 100 km orari in circa quattro secondi e ha una velocità massima di 285 km / h. I due modelli sono messi a confronto in una doppia gara. La prima gara procede come previsto con la Jeep Grand Cherokee Trackhawk in vantaggio. Tuttavia, l’X4 M sembra raggiungere il suo avversario alla fine del quarto di miglio. La vettura di Jeep completa la sua gara in 11,89 secondi, contro i 12,14 secondi della BMW. Dopo aver cambiato pilota, c’è una svolta sorprendente degli eventi nella seconda gara. La X4 M vince per poco. Secondo i dati, Trackhawk esegue un’altra corsa di 11,89 secondi. Tuttavia, la BMW copre la distanza in 11,85 secondi.