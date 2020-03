Ram 1500 scelto dal comando di polizia NSW Police Marine

Il comando di polizia marittima del Nuovo Galles del Sud (NSW Police Marine Command) ha accolto positivamente un gruppo di Ram 1500 nella sua flotta di veicoli che saranno utilizzati principalmente per trainare imbarcazioni in varie zone dello stato.

Ogni esemplare del famoso pick-up dispone di una livrea personalizzata della polizia ma senza lampeggianti sul tetto in quanto non sono stati progettati per attività di inseguimento. Infatti, la NSW Police Marine userà i 1500 principalmente per le sue capacità di traino.

Ram 1500: la NSW Police Marine del Nuovo Galles del Sud sceglie il famoso pick-up americano

A differenza di diversi altri modelli a doppia cabina con motori diesel disponibili sul mercato australiano, che propongono una capacità di traino fino a 3500 kg, il Ram 1500 con motore V8 è in grado di trainare fino a 4500 kg. Tale capacità dovrebbe essere più che sufficiente per rimorchiare imbarcazioni e per trasportare attrezzature.

Stephen Hegarty, sovraintendente del comando di polizia della NSW Police Marine, ha detto: “Il Ram 1500 con la sua capacità di traino massima di 4,5 tonnellate è incredibilmente utile in quanto ci consente di trainare facilmente fino a quattro moto d’acqua alla volta – o uno dei nostri più grandi gommoni rigidi – su Dubbo“.

Hegarty ha affermato anche che la rifabbricazione del modello in Australia è stato il motivo della sua scelta poiché aiuta a sostenere l’industria locale. Rispetto ai normali modelli consegnati ai clienti, la casa automobilistica americana ha effettuato alcune piccole modifiche per gli esemplari della polizia.

Quella principale è l’installazione di un sistema RamBox modificato che adesso può contenere una sezione dove riporre in sicurezza la pistola. I vari pick-up della polizia verranno utilizzati principalmente nel quartiere Balmain vicino Sydney ma, come detto poco fa, verrà impiegato per trainare attrezzature su e giù lungo la costa del Nuovo Galles del Sud.