Dodge Challenger R/T Scat Pack 1320 ritorna per il 2020

La Dodge Challenger R/T Scat Pack 1320 è tornata nuovamente nella gamma 2020 della famosa muscle car americana. Dopo la presentazione avvenuta lo scorso anno, molti fan del marchio americano avevano paura che la R/T Scat Pack 1320 sarebbe stata resa disponibile soltanto per un model year, proprio come è successo con la Challenger SRT Damon.

Con il suo nome ispirato alla distanza espressa in feet del quarto di miglio (1320), la vettura nasconde sotto il cofano il motore Hemi V8 392 che sviluppa una potenza di 491 CV e 644 nm di coppia massima. Accanto al propulsore troviamo il cambio automatico TorqueFlite a 8 rapporti con cambi rapidi e funzione TransBrake.

A bordo della Dodge Challenger R/T Scat Pack 1320 c’è un set di pneumatici Nexen SUR4G Drag Spec 275/40R20 appositamente sviluppati che garantiscono la massima aderenza e permettono di stabilire tempi record nel quarto di miglio. Con soli 11,7 secondi a 185 km/h nei 400 metri, la Challenger R/T Scat Pack 1320 è la muscle car street legal con motore aspirato naturalmente più veloce disponibile in questo momento.

A bordo della vettura troviamo diversi equipaggiamenti di serie come il succitato cambio automatico che sostituisce quello manuale della versione standard della Challenger R/T Scat Pack, un sistema di sospensioni con smorzamento adattivo, modalità Drag (che, quando attivata, ottimizza il trasferimento del peso verso la parte posteriore per migliorare la trazione in fase di partenza), configurazione interna standard con solo il sedile del guidatore per aiutare a ridurre il peso di circa 52 kg (sedili passeggero anteriore e posteriore disponibili singolarmente come optional), sistema Line Lock, Launch Assist, Launch Control e molto altro ancora.

All’interno della Dodge Challenger R/T Scat Pack 1320 troviamo il sistema di infotainment Uconnect con display touch da 8.4 pollici che permette al conducente di attivare varie funzioni come ad esempio Launch Control e Line Lock.

Nel suo primo anno di produzione, lo stabilimento di Brampton (nell’Ontario) ha prodotto soltanto 1054 esemplari della Scat Pack 1320, quindi è più rara della Demon (prodotta in 3312 unità). Vedremo quanti esemplari MY 2020 deciderà di produrre FCA.