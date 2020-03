Dodge Challenger: circa 8000 dollari di sconto valido solo questo mese

Anche se la Dodge Challenger è basata su una piattaforma che ha ben 12 anni, la sua popolarità non sta diminuendo assolutamente tra coloro che acquistano auto americane. Basti pensare che nel 2019 la muscle car di Dodge ha superato la Chevrolet Camaro in termini di vendite.

Questo mese la casa automobilistica americana starebbe cercando di far accrescere le vendite della vettura applicando un enorme sconto in fase di acquisto. Scoperto da Cars Direct, questo sconto non pubblicizzato dal marchio di FCA prevede un risparmio di ben 7970 dollari acquistando una Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye 2020.

Dodge Challenger: il marchio americano propone uno sconto senza preavviso per la sua muscle car

Parliamo della versione top di gamma equipaggiata con il motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri capace di sviluppare una potenza di 808 CV e 958 nm di coppia massima. Secondo quanto dichiarato da Dodge, la sua vettura è in grado di raggiungere una velocità massima di 325 km/h e di scattare da 0 a 100 km/h in soli 3,4 secondi.

Oltre alla muscle car americana, Cars Direct ha scoperto degli sconti interessanti anche per altri veicoli. Un esempio è quello da ben 10.000 dollari applicabile sulla Genesis G90 2019, molto probabilmente perché arriverà presto il model year 2020.

Una simile cosa è toccata anche al Mercedes GLA 2020 il cui sconto ammonta a 6500 dollari. Scontati anche due SUV molto popolari in America: Ford Expedition 2020 a 6000 dollari e Honda Passport 2019 a 3000 dollari.