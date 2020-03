Chrysler Pacifica 2021 mostra a tutti il suo nuovo design dal vivo

Molte persone hanno messo in dubbio il futuro di Chrysler. Tuttavia, la casa automobilistica americana ha presentato poche settimane fa la Chrysler Pacifica 2021 che porta con sé delle nuove caratteristiche e ci mostra il prossimo passo dell’evoluzione del brand di FCA.

Allontanandosi dal linguaggio estetico della precedente versione, il nuovo design prende spunto dalle più audaci berline della serie 300. Abbiamo avuto la possibilità di vedere in anteprima il nuovo restyling del famoso minivan nordamericano nelle immagini dei comunicati stampa ma fino ad ora non abbiamo ancora visto un esemplare girare per strada.

Chrysler Pacifica 2021: un paio di esemplari senza camuffamento immortalati in foto

Mopar Insiders, però, ha pubblicato alcune foto che ritraggono un paio di Pacifica 2021 senza alcun camuffamento mentre effettuavano alcuni test nella periferia di Detroit. La griglia più grande e l’aspetto più sportivo hanno permesso di identificare facilmente il model year 2021. L’esemplare nero visibile negli scatti è il modello Limited S 2021 con trazione integrale rivestito più precisamente nella colorazione Brillant Black mentre quello bianco è il Touring-L AWD.

Il design generale della Chrysler Pacifica 2021 ricorda molto quello utilizzato sulla Dodge Grand Caravan e sulla Chrysler Town & Country dal 2001 al 2007. L’aggiunta della trazione integrale AWD e del nuovo sistema di infotainment Uconnect 5 di FCA, dimostra che la casa automobilistica americana è pronta a catturare l’attenzione non solo delle persone interessate ai minivan ma anche di tutti coloro che sono alla ricerca di crossover.