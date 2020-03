Jeep Gladiator: aggiunti due pacchetti per celebrare il premio North American Truck Of The Year

Il Jeep Gladiator è riuscito a conquistare numerosi premi importanti quest’anno tra cui il prestigioso North American Truck Of The Year che gli è stato assegnato a gennaio.

Per celebrare quest’assegnazione, la casa automobilistica americana ha deciso di lanciare due nuovi pacchetti per due popolari versioni del Gladiator che omaggiano proprio il Truck Of The Year.

Jeep Gladiator: la gamma 2020 ora include due nuovi pacchetti speciali

Sebbene Jeep non abbia ancora effettuato un annuncio ufficiale, alcune fonti vicine a Mopar Insiders hanno rivelato di cosa si tratta. Il primo pacchetto è dedicato al Jeep Gladiator Sport S e aggiunge i seguenti optional: hard top nero, sistema di infotainment Uconnect con display touch da 7 pollici, gruppo Convenience e pacchetto Trailer Tow.

Questo pack propone optional del valore di 3135 dollari ma è disponibile per lo Sport S aggiungendo soli 1495 dollari. Parliamo di un risparmio di 1640 dollari.

Il secondo pacchetto è dedicato al Jeep Gladiator Overland di livello intermedio. Il pack Truck of the Year aggiunge i seguenti optional: hard top nero, display da 8.4 pollici per il sistema Uconnect, impianto audio premium, sedili in pelle e pacchetto Trailer Tow.

L’intero contenuto del pack Truck of the Year ha un valore di 4735 dollari mentre il suo prezzo di listino è di 2495 dollari. Parliamo di un risparmio di 2240 dollari. Per avere maggiori informazioni su entrambi i pacchetti per il nuovo pick-up del brand americano, basterà recarsi presso il concessionario Jeep più vicino.