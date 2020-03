Dodge Durango 2020 sbarca in Messico in tre versioni

Dodge ha presentato in Messico il Dodge Durango 2020 in tre nuove versioni che rafforzano il posizionamento di questo SUV a tre file, proponendo raffinatezza, accessibilità, efficienza e prestazioni.

Jesús Gallo, direttore del marchio Dodge in Messico, ha dichiarato: “Durango è l’unico SUV a tre file sul mercato che offre versatilità senza pari, tecnologia avanzata, guida di prim’ordine e una scelta di potenti motori che vanno da 297 a 365 CV. La domanda di SUV in Messico è cresciuta significativamente nell’ultimo decennio, quindi riallineare la gamma del Durango con nuove versioni è un’opportunità per i nostri clienti di avere una vasta scelta di opzioni, configurazioni e prezzi più interessanti“.

Dodge Durango 2020: il brand di FCA aggiorna la line-up disponibile in Messico con tre varianti

La versione d’accesso alla gamma è il Dodge Durango Touring che propone il miglior rapporto qualità/prezzo. Sotto il cofano troviamo il pluripremiato motore Pentastar V6 da 3.6 litri che sviluppa 297 CV di potenza e 352 nm di coppia massima, abbinato a un cambio automatico a 8 marce.

Il comparto sicurezza è composto da ABS, controllo elettronico della stabilità, Brake Assist, controllo della trazione, monitoraggio della pressione degli pneumatici, 9 airbag, telecamera posteriore, sensore pioggia e molto altro ancora. Questa variante include anche una sistema di infotainment con display touch da 8.4 pollici abbinato al supporto Android Auto ed Apple CarPlay, sei altoparlanti, controlli audio al volante e navigatore.

A livello estetico, il Durango Touring dispone di cerchi in alluminio da 18″, fanali posteriori a LED, antenna con pinna di squalo, tetto apribile elettronico e altro ancora. L’abitacolo propone aria condizionata digitale a tre zone, sedili e volante rivestito in pelle, cruise control, illuminazione ambientale con LED, prese di alimentazione ausiliarie a 12V anteriori e posteriori, sedile del guidatore con regolazione della posizione e vetro posteriore privacy.

Facendo un passo in avanti, abbiamo il Durango GT che porta tutte le caratteristiche della versione Touring ma in questo caso il motore V6 ha ottenuto un leggero aumento di potenza (299 CV) grazie al doppio sistema di scarico e a un design più sportivo.

I modelli GT e R/T sono quelli più interessanti (e più costosi)

Fra i sistemi di sicurezza troviamo in più il monitoraggio dei punti ciechi e il rilevamento del percorso inverso mentre il sistema di infotainment è caratterizzato da due schermi posteriori indipendenti con lettore Blu-ray, ingresso HDMI e due cuffie wireless.

A livello estetico, il Dodge Durango GT propone cerchi in alluminio da 20″ con finitura in carbonio satinato, fari allo xenon autoregolabili, fendinebbia a LED, fascia anteriore SRT a nido d’ape, specchietti laterali con indicatori di direzione e fanali posteriori a LED, oltre al succitato doppio sistema di scarico sportivo.

Internamente, il SUV dispone di sedili con regolazione elettrica e con rivestimento in pelle e alcantara, vano bagagli con apertura elettronica, volante e sedili con funzione di riscaldamento, comandi al volante e altro ancora.

La gamma 2020 del Durango per il Messico è composta anche dalla versione R/T. Si tratta dell’unico SUV della sua categoria con prestazioni sportive grazie al potente motore Hemi V8 da 5.7 litri che sviluppa una potenza di 365 CV e 528 nm, abbinato a una trasmissione automatica a 8 velocità.

Il Dodge Durango R/T è la variante ideale per gli sportivi

All’esterno, il veicolo propone diversi componenti sviluppati da SRT che, oltre a fornire un aspetto più sportivo, contribuiscono a migliorare le prestazioni. Un esempio è il cofano motore performance con presa d’aria oppure la griglia a nido d’ape in tinta con la carrozzeria.

Non mancano dei cerchi in alluminio da 20″ con finitura in carbonio satinato, un doppio sistema di scarico sportivo, delle luci di marcia diurna a LED, un tetto apribile elettronico e così via.

L’abitacolo è costituito da aria condizionata automatica a tre zone, sedili rivestiti in pelle nappa premium, specchietto retrovisore elettrocromatico con microfono, illuminazione ambientale a LED, porta bicchieri illuminati, volante rivestito in pelle traforata e con regolazione elettrica, sedili posteriori con funzione di riscaldamento e impianto audio Alpine da 506W composto da nove altoparlanti, un subwoofer e un amplificatore a 12 canali.

Per quanto riguarda i prezzi, ecco il listino: