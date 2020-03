Alfa Romeo GTV GTAm: ecco l’ipotesi di LP Design | Render

Alfa Romeo ha festeggiato i suoi primi 110 anni lanciando le nuove Alfa Romeo Giulia GTA e GTAm. La casa automobilistica milanese proporrà soltanto 500 esemplari, quindi parliamo di vetture estremamente rare e desiderabili. Entrambe le sportive leggere hanno come base di partenza le caratteristiche che hanno reso famosa la sigla GTA (Gran Turismo Alleggerita), ossia maggior potenza e peso ridotto rispetto alle versioni standard.

In futuro, il Biscione potrebbe portare questa filosofia anche sulla GTV. In attesa di informazioni ufficiali, il famoso designer italiano LP Design ha ipotizzato in un render come potrebbe essere l’Alfa Romeo GTV GTAm.

Alfa Romeo GTV GTAm: ecco la Gran Turismo Veloce in versione alleggerita modificata secondo LP Design

Il marchio di FCA ha preso come base di partenza la già potente Giulia Quadrifoglio ma ha ridotto il peso e potenziato il motore V6 biturbo da 2.9 litri portandolo a 540 CV dai 510 CV originali. Visto che il designer ha preso come esempio la Gran Turismo Veloce (GTV), possiamo ipotizzare una potenza vicina ai 600 CV.

Il progetto finale sarebbe una coupé super sportiva con una distribuzione ottimizzata dei pesi, trazione integrale Q4 con Torque Vectoring, quattro posti a sedere e magari un sistema ibrido abbinato al propulsore endotermico.

L’Alfa Romeo GTV Gran Turismo Alleggerita modificata ipotizzata da LP Design propone dei gruppi ottici a LED con sviluppo orizzontale e una parte frontale che si abbassa sempre di più. Ovviamente non può mancare il tradizionale triangolo del Biscione con il logo posizionato al centro, verso la parte superiore.

Sempre dallo stesso render notiamo anche uno splitter anteriore e le grosse prese d’aria. Il cofano motore, che nasconde il V6 biturbo, è dotato di nervature e di due prese d’aria ed è abbinato a dei passaruota allargati, presenti anche posteriormente.

Sul profilo laterale possiamo vedere il tradizionale Quadrifoglio verde che contraddistingue questi modelli della casa automobilistica modenese. Da notare anche la presenza dell’ampio alettone posteriore che lo stesso LP Design ha utilizzato sulla sua visione della Giulia GTA.

Visto che parliamo di un veicolo alleggerito, molto probabilmente splitter, tetto, minigonne laterali e calotte degli specchietti retrovisori esterni sono realizzati in fibra di carbonio per, appunto, risparmiare peso.

A questo punto non ci resta che attendere i prossimi giorni in quanto quasi sicuramente il giovane designer condividerà il posteriore di questa Alfa Romeo GTV GTAm. Oltre all’alettone, possiamo scorgere già il nuovo diffusore.