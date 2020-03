Alfa Romeo Giulia GTA: visualizzazioni record per il primo video ufficiale

E’ passata una settimana dalla presentazione ufficiale delle nuove Alfa Romeo Giulia GTA e GTAm. Le nuove evoluzioni sportive della Giulia Quadrifoglio dovevano essere presentate in occasione del Salone dell’auto di Ginevra, cancellato a causa dell’epidemia di Coronavirus che, purtroppo, ancora oggi rappresenta la notizia principale dell’attualità.

Il debutto ufficiale delle nuove Giulia GTA e GTAm è avvenuto con un primo video diffuso su YouTube dalla casa italiana. Il video in questione, che riportiamo qui di sotto, ha ottenuto un enorme successo raccogliendo, ad oggi, oltre 4.5 milioni di visualizzazioni e diventando, al momento, il quarto video più visto di sempre del canale YouTube ufficiale di Alfa Romeo, con buone possibilità di continuare la scalata e raggiungere il podio.

Si tratta di un risultato davvero notevole considerando l’assenza di un vero evento di presentazione e la cancellazione della fiera di Ginevra che poteva garantire una ribalta mediatica sicuramente maggiore alla berlina sportiva della casa italiana. Le nuove GTA e GTAm hanno convinto gli appassionati di tutto il mondo ed hanno anche generato molte polemiche dopo che Alfa Romeo ha confermato che le nuove GTA saranno vendute solo in Europa.

Ecco il video di presentazione della nuova Giulia GTA.

Ricordiamo che, nei giorni successivi la presentazione, Alfa Romeo ha diffuso anche un secondo video dedicato alle nuove Alfa Romeo Giulia GTA e GTAm. Il video in questione è la presentazione integrale delle due sportive ed è stato molto criticato per via della scarsa qualità del doppiaggio in inglese. Attualmente, sul canale di Alfa Romeo c’è la versione italiana del video in questione che vi riportiamo qui di seguito. Il video raccoglie tutte le informazioni relative alle nuove versioni “alleggerite” della Giulia che arriveranno sul mercato nel corso dei prossimi mesi.