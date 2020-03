Alfa Romeo 6C 1750 Gran Turismo Spider: un bellissimo esemplare è atteso all’asta

L’Alfa Romeo 6C 1750 fu una delle auto più popolari prodotte dalla casa automobilistica di Arese ed ebbe anche parecchio successo nelle competizioni durante gli anni ‘30. La 6C 1750 godette di una grande carriera sportiva, compresa la Mille Miglia con la vettura vincente di Tazio Nuvolari.

Sempre nei primi anni ’30, il veicolo ottenne grandi risultati alla Targa Florio, al Tourist Trophy e alla 24 Ore di Spa. La produzione delle versioni Sport e Super Sport durò appena due anni e molte 6C furono realizzate con carrozzeria sportiva e coupé. Le versioni più veloci ed eleganti, però, erano quelle con carrozzeria Zagato.

Alfa Romeo 6C 1750: un esemplare Gran Turismo Spider del 1930 verrà messo all’asta da RM Sotheby’s

Proprio queste, oggi sono le più ricercate dai collezionisti e dagli appassionati del brand milanese. Durante un’asta che si terrà il 26-27 marzo ad Essen, RM Sotheby’s proporrà in vendita una Alfa Romeo 6C 1750 Gran Turismo Spider Serie IV immatricolata nel 1930.

Il veicolo è stato consegnato nuovo a Londra ed è rimasto lì per tutta la sua vita. Sia il telaio che il motore sono originali, anche se nel 1980 ha ricevuto un completo restauro dallo specialista Alfa Romeo Rodney Felton.

Durante la fase di restauro, l’Alfa Romeo 6C 1750 Gran Turismo è stata equipaggiata con la carrozzeria Spider di Zagato che indossa ancora oggi, splendidamente realizzata a mano in alluminio e ricostruita in configurazione Gran Sport con l’aggiunta di un compressore.

Dopo il restauro, l’auto è entrata a far parte di una grande collezione privata esposta in un museo nell’Isola di Man. Prima dell’asta, la 6C 1750 verrà consegnata a Jim Stokes Workshops Ltd per una nuova ispezione. Presenti anche dei nuovi pneumatici Blockley.