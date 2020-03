Alfa Romeo Stelvio MY 2020: ecco il primo spot per gli USA

Alfa Romeo USA inizia a promuovere il nuovo Alfa Romeo Stelvio in versione MY 2020, il nuovo aggiornamento del SUV che ha debuttato in Italia lo scorso gennaio ed è stato presentato in via ufficiale negli USA lo scorso novembre, in occasione dell’annuale edizione del Salone dell’auto di Los Angeles. Lo Stelvio MY 2020 è già ordinabile negli USA ed ora può contare anche sul primo spot promozionale.

In queste ore, infatti, Alfa Romeo USA, che deve fare i conti con la delusione dei fans americani che non potranno acquistare le nuove Giulia GTA e GTAm, ha avviato il rilascio del nuovo video promozionale dedicato all’Alfa Romeo Stelvio MY 2020. Il video in questione, che proponiamo di seguito, vede il ritorno nel ruolo di testimonial di Alexander Skarsgård, volto noto di Hollywood che è già stato protagonista del primo video promozionale della Giulia MY 2020 diffuso dalla divisione americana di Alfa Romeo alcune settimane fa.

Il video ha per protagonista un’unità di Alfa Romeo Stelvio MY 2020 con colorazione Rosso Alfa. Nelle sequenze del video vengono evidenziate le novità dell’aggiornamento del MY 2020 come, ad esempio, il nuovo display touch da 8.8 pollici che è disponibile di serie su tutta la gamma del SUV della casa italiana. Da notare anche l’introduzione dei sistemi di guida autonoma di livello 2.

Ecco il primo video promozionale dell’Alfa Romeo Stelvio MY 2020 negli USA.

Alfa Romeo Stelvio MY 2020: si parte da 41,345 dollari negli USA

Il nuovo Alfa Romeo Stelvio MY 2020 per il mercato a stelle e strisce è disponibile con un prezzo di partenza di 41.345 dollari. Il SUV, come anche la Giulia, è disponibile esclusivamente con il motore 2.0 turbo benzina da 280 CV, motorizzazione che viene abbinata sia alla trazione posteriore che alla trazione integrale Q4 (in questo caso si parte da 43.345 dollari). L’unica alternativa al turbo benzina da 280 CV è lo Stelvio Quadrifoglio, già ordinabile in versione 2020 stando a quanto riporta il sito ufficiale di Alfa Romeo USA.

Ricordiamo che il nuovo Model Year 2020 ricopre un ruolo fondamentale per il futuro dell’Alfa Romeo Stelvio, in particolare negli USA. Il nuovo aggiornamento va a ridurre notevolmente il gap con la diretta concorrenza per quanto riguarda connettività e sicurezza e può rappresentare un importante arma in più per il SUV che viene da un 2019 decisamente negativo in Nord America.

Come confermano i dati ufficiali, infatti, Alfa Romeo ha venduto 9,444 unità di Stelvio negli USA nel corso del 2019 registrando un calo del -22% rispetto ai risultati dell’anno precedente. Si tratta di un risultato decisamente negativo soprattutto se si considera che l’intero segmento dello Stelvio è in netta crescita. Il SUV della casa italiana ha tutte le carte in regola per migliorare i dati dello scorso anno e il MY 2020 rappresenta un biglietto da visita di sicuro interesse. Staremo a vedere come reagirà il mercato nordamericano al progetto.

Ricordiamo che i primi dati ufficiali relativi alle vendite di Alfa Romeo negli USA nel corso del 2020 arriveranno soltanto ad aprile con il rilascio dei risultati di vendita del primo trimestre dell’anno in corso. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti relativi ad Alfa Romeo USA.