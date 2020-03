Nuova Fiat 500 elettrica: ecco le one-off di Armani, Kartell e Bulgari

Fiat ha deciso di presentare la nuova Fiat 500 elettrica proponendo tre esclusive one-off per omaggiare l’eccellenza del made in Italy. Ogni vettura dispone di un allestimento esclusivo, curato dai designer di tre aziende italiane molto famose in tutto il mondo: Giorgio Armani, Bulgari e Kartell.

Le tre esclusive 500e hanno in comune l’utilizzo di materiali naturali e riciclati. Infatti, la vettura 100% elettrica della casa automobilistica torinese punta tutto sull’ecosostenibilità.

Fiat 500 elettrica: la nuova city car 100% elettrica disegnata anche da Kartell, Bulgari e Giorgio Armani

La Fiat B.500 è il primo dei tre esclusivi esemplari realizzati in occasione del lancio del nuovo cinquino a batteria, firmato da Bulgari. Sia la carrozzeria che l’abitacolo sono caratterizzati da materiali di prima categoria. Ad esempio, la carrozzeria è verniciata con la speciale colorazione micalizzata Saffron con polvere d’oro e sfumature realizzate a mano che richiamano le tonalità dei tramonti romani.

Esternamente troviamo un set di cerchi a forma di stella, vari badge con il logo B.500 (in pavé di diamanti) e alcuni inserti smaltati come le modanature laterali. I designer di Bulgari hanno riutilizzato dei vecchi foulard per abbellire gli interni della speciale Fiat 500 elettrica, in particolare plancia e sedili.

Questi ultimi sono rivestiti anche in pelle Ottanio. Il volante è dotato al centro di una spilla rimovibile dove sono incastonate tre pietre preziose di topazio, ametista e citrino.

L’esclusività incontra l’ecosostenibilità in queste tre one-off

La one-off realizzata da Giorgio Armani, invece, presenta dei dettagli speciali che rendono la nuova 500 elettrica davvero particolare. Un esempio è il logo GA presente su cerchi e capote. La carrozzeria dispone di una finitura laser ed è caratterizzata anche da micro solchi effetto seta con dei micro chevron che gli donano un effetto 3D.

L’abitacolo è costituito da sedili rivestiti in pelle naturale Pieno Fiore d’origine certificata e lavorazione controllata Poltrona Frau con tinta greyge e inserti in lana micro chevron. Sulla plancia è presente un inserto rivestito in legno ricostruito a poro aperto abbinato a dei sottili filamenti in alluminio.

La terza one-off della nuova Fiat 500 elettrica è firmata Kartell. I designer del famoso brand italiano hanno preso come riferimento il concetto di colore Monoblock per progettare questa vettura. Esternamente sono stati utilizzati diversi materiali come metallo, gomma, tessuto e plastica. La carrozzeria è rivestita in blu Kartell con effetto specchio, ottenuto usando una vernice ecocromo.

I loghi Fiat e Kartell sono stati trattati con policarbonato sabbiato per metterli in risalto rispetto alle altre parti della vettura. Alcune componenti sono state realizzate in policarbonato riciclato come le calotte degli specchietti retrovisori esterni, i copricerchi e la griglia frontale. Anche esternamente troviamo un design simile con sedili rivestiti in poliestere riciclato.