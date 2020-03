Dodge Charger SRT Hellcat Redeye Widebody 2020 si mostra in foto

A maggio dello scorso anno sono emerse alcune informazioni su Internet circa l’arrivo di una versione da 808 CV della Charger SRT Hellcat Widebody 2020.

Nelle ultime ore, Mopar Insiders ha pubblicato sul Web alcune interessanti foto spia che mostrano un prototipo della Dodge Charger SRT Hellcat Redeye Widebody 2020 girare sulle strade di Metro Detroit durante una fase di test. Si tratta della prima prova concreta che conferma l’esistenza del veicolo.

Dodge Charger SRT Hellcat Redeye Widebody 2020: la potente muscle car a quattro porte si mostra dal vivo in alcuni scatti

Verso la fine di giugno 2019, durante la presentazione della Charger SRT Hellcat Widebody 2020 all’evento FCA What’s New presso il Chelsea Proving Grounds, Tim Kuniskis – Global Head of Alfa Romeo e Head of Passenger Cars Brands di FCA Nord America – ha dichiarato: “I fan di Dodge hanno notato rapidamente che le scale erano favorevoli alla Challenger e non tanto alla Charger. Quindi oggi è il primo passo per rimediare a questo“.

Dunque, la Charger SRT Hellcat Redeye Widebody sarà il secondo passo per l’azienda nel rendere felici i fan della muscle car a quattro porte. Il prototipo catturato nelle foto spia è rivestito nella colorazione IndiGo Blue e ci mostra nello specifico il cofano motore dedicato a questa potente variante.

Fonti di Mopar Insiders hanno dichiarato che la Charger Redeye Widebody sarà molto simile alla Hellcat Widebody a livello estetico. La più grande differenza fra le due versioni sarà il design del cofano motore della Redeye. Quest’ultima, infatti, otterrà una grossa presa d’aria sul cofano e degli estrattori di calore di nuova concezione che corrono lungo il cofano verso il parabrezza.

Purtroppo, al momento non ci sono informazioni circa il debutto ufficiale ma il posto più logico dove svelare la nuova vettura potrebbe essere il SoCalLX Spring Fest 15. L’anno scorso, Dodge ha mostrato la versione concept della Charger SRT Hellcat Widebody durante questo evento e in altre edizioni precedenti ha rivelato diversi concept.

Ciò significa che la Dodge Charger SRT Hellcat Redeye Widebody 2020 potrebbe fare il suo debutto ufficiale durante l’edizione di quest’anno della manifestazione. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire maggiori informazioni.