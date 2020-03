Ram 1500: presentato il nuovo pacchetto Snow Plow Prep

Ram ha presentato nelle scorse ore un nuovo pacchetto dedicato agli automobilisti canadesi possessori del Ram 1500 che vogliono affrontare al meglio quest’inverno trasformando il loro veicolo in uno spazzaneve: il suo nome è Snow Plow Prep.

Reid Bigland, Head of Ram Brand, ha detto: “Come parte dell’impegno di Ram nel miglioramento continuo all’interno del segmento, ora offriamo il pacchetto Snow Plow Prep per i possessori del Ram 1500. Ram ha acquisito una presenza maggiore nel mercato dei veicoli commerciali e questa offerta è l’ultima espansione dei nostri pick-up laboriosi“.

Ram 1500: debutta in Nord America il nuovo pacchetto Snow Plow Prep

Il nuovo Ram 1500 Snow Plow Prep è dotato di un alternatore da 220A, vari cavi per collegare la pala presenti sul lato e un finestrino posteriore scorrevole con sbrinatore. La parte inferiore del paraurti può essere rimossa per fare spazio ai supporti per collegare la pala.

Il nuovo pacchetto è disponibile per i modelli Tradesman, Big Horn e Laramie 4×4 equipaggiati con i motori Hemi V8 da 5.7 litri, Hemi V8 da 5.7 litri con sistema mild-hybrid eTorque e EcoDiesel V6 da 3 litri.

La pala, i supporti e il controller sono venduti separatamente e disponibili presso diversi produttori. Infine, la casa automobilistica americana ha dichiarato che il pacchetto Snap Plow Prep per il Ram 1500 sarà disponibile entro la fine dell’anno.

Parlando un po’ del pick-up, abbiamo di fronte il punto di riferimento senza compromessi per durata, tecnologia, efficienza e praticità con caratteristiche mai proposte prima d’ora in un veicolo di questa categoria. Il 1500 mette a disposizione una capacità di rimorchio fino a 5733 kg e fino a 1043 kg di carico utile.

Il sistema ibrido leggero eTorque propone una migliore efficienza in termini di consumi di carburante in entrambe le configurazioni V6 standard e V8. Inoltre, il Ram 1500 è il pick-up diesel da mezza tonnellata più potente del Nord America con 650 nm di coppia e il pick-up diesel leggero più capace.